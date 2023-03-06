我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

間諜氣球後續：加州科技公司與遭制裁中企關係密切

FBI：4名美國公民開車進入墨西哥 便遭持槍歹徒綁架

全美最高、最深地下洞穴瀑布 有個浪漫的故事

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
位於田納西州盧考特山內的紅寶石瀑布是全美向大眾開放的最高、最深地下洞穴瀑布。取自Ruby Falls官網
位於田納西州盧考特山內的紅寶石瀑布是全美向大眾開放的最高、最深地下洞穴瀑布。取自Ruby Falls官網

大自然的鬼斧神工總是讓人讚嘆，美國最令人驚歎的自然奇觀之一就隱藏在另一個美麗的自然景觀裡。紅寶石瀑布(Ruby Falls)是全美向大眾開放的最高、最深地下洞穴瀑布，它位於盧考特山(Lookout Mountain)內，盧考特山本身也是該地區的熱門景點之一。

這兩個景點都位於田納西州的查塔努加(Chattanooga)，一個以攀岩、騎自行車和健行而聞名的南方小鎮。雖然也會看到很多人排著隊乘坐玻璃屋頂的英克雷鐵路(Incline Railway)上山，但真正的寶藏是在山頂裡面。

洞穴之旅從一個透明的電梯開始，從26層樓高的地面下降到山的內部。抵達底部後，遊客將看到一系列鐘乳石、石筍、古老的岩石，當然還有紅寶石瀑布，它位於盧考特山內部1,120英尺處。

夜晚的「提燈之旅」(Lantern Tour)以浪漫為主題，深度探討了瀑布的歷史...
夜晚的「提燈之旅」(Lantern Tour)以浪漫為主題，深度探討了瀑布的歷史。取自Ruby Falls官網

為了維護地下洞穴和遊客的安全，所有到紅寶石瀑布的參觀者必須有導遊帶領。最受歡迎的「洞穴漫步」(Cave Walk)之旅節奏較快，遊客透過語音導覽穿過洞穴到達瀑布。另外，還有兩個更具深度的「溫和步行之旅」(Gentle Walking Tour)和夜晚的「提燈之旅」(Lantern Tour)。

這些以浪漫為主題的旅程，深度探討了瀑布的歷史，例如1928年一個名叫利奧．蘭伯特（Leo Lambert）的人發現了這個瀑布，並以妻子露比（Ruby，意為紅寶石）的名字命名。紅寶石瀑布全年對外開放，洞內平均溫度為60度，四季皆宜造訪。

除了觀賞地下洞穴和瀑布，來到紅寶石瀑布的遊客還可以登上鄰近的盧考特山的瞭望塔和大藍鷺觀景台(Blue Heron Overlook)，欣賞山谷和田納西河的壯闊風光。High Point ZIP Adventure一系列的溜索(zipline)和攀塔活動，也在盧考特山、紅寶石瀑布附近。

紅寶石瀑布70至80分鐘的「洞穴漫步」門票為成人25美元，3至12歲兒童為14美元；兩小時的「溫和步行之旅」和「提燈之旅」都是40美元。門票必須在上網購買，最好提前幾天預訂，網址為tickets.rubyfalls.com

田納西州

上一則

打掃無死角 電動旋轉清潔刷省時又省力

下一則

235個壓扁紅色塑膠杯化身雕塑 省思對環境影響

延伸閱讀

法洞穴中發現證據 歐洲使用弓箭紀錄提前4萬年

法洞穴中發現證據 歐洲使用弓箭紀錄提前4萬年
風雪降臨 優勝美地國家公園關閉

風雪降臨 優勝美地國家公園關閉
旅遊補給站／亞利桑納州哈瓦蘇瀑布 2月起重開須預約

旅遊補給站／亞利桑納州哈瓦蘇瀑布 2月起重開須預約
法國洞穴出土 歐洲智人5萬4000年前就在用弓箭

法國洞穴出土 歐洲智人5萬4000年前就在用弓箭

熱門新聞

好市多會員對該賣場美食街最近嘗試推出的高價牛肉明治，紛紛留言抨擊。Getty Images

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

2023-02-27 11:11
養狗能帶給飼主不少好處，例如減輕社會孤立感、降低憂鬱情緒等。取自pexels

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

2023-02-28 11:12
由於肉類仍然是多數美國人飲食的核心，在哪裡購買就很重要了。取自Shutterstock

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

2023-03-01 10:50
如果白開水對你失去吸引力，檸檬水可以成為很好的補水方案。取自Shutterstock

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

2023-03-01 11:41
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。取自pexels

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

2023-02-28 10:56
一名日本的餐廳主廚在推特發文，分享保存高麗菜的妙招。圖為示意圖。（ingimage）

高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

2023-03-01 19:00

超人氣

更多 >
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力
蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化
糖尿病新藥問世 治療指南更新 也治患者心腎臟及肥胖

糖尿病新藥問世 治療指南更新 也治患者心腎臟及肥胖