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高空亂流難測 專家：搭機最好隨時繫上安全帶

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
繫好安全帶是在飛機上最重要的事情。Getty Images
繫好安全帶是在飛機上最重要的事情。Getty Images

1日一架德國漢莎航空(Lufthansa)從德州飛往法蘭克福的空中巴士A330客機在田納西州上空遭遇嚴重亂流，飛機迫降維吉尼亞州機場，七人受傷送醫。多數重傷乘客，若不是沒在座位上，就是就座時未繫安全帶。

安全帶能救命不是秘密。雖然有很多人在搭飛機的過程中總是繫好安全帶，但也有很多旅客在安全帶警示燈關閉後就立即鬆開安全帶，不管他們是否需要離開座位。

當然，如果需要在飛機上走動一下，或去洗手間，自然需要解開安全帶，但許多人回到座位上並沒有再次繫上安全帶。而這可能是一個大問題，如果飛機遇上亂流劇烈搖晃或飛機受到損害。

在繫安全帶這件事上，有些人不需要多說，自然而然會做，而有些人可能需要瞭解繫好安全帶是在飛機上最重要的事情。雖然如果飛機真的墜毀，安全帶不太可能救你，就像旅遊網站Atlas Obscura所說，你可能因為繫安全帶在車禍中倖存，但在飛機失事中，生存機會就不那麼樂觀了。

即使如此，繫上安全帶在飛機遇到亂流（輕度甚至嚴重）、小型碰撞（例如在跑道上）或搖晃等情況下還是有幫助的。據「商業內幕」2013年報導，聯邦航空管理局發現，每年有58名美國乘客由於在飛機上沒有繫安全帶而受傷。

關於繫安全帶的迷思

乘客在飛機上不繫安全帶的最大原因，可能是認為它們在發生墜機時「無效」。雖然這在極端情況下可能是真的，但小的事故，如飛機在跑道上滑行時相互碰撞，也可能導致不繫安全帶的人受傷。

據英國「每日電訊報」報導，人們對於飛機的安全帶仍存在不少迷思，包括認為它們只在發生致命事故後用於識別乘客身分。旅遊作家普爾(Heather Poole)對每日電訊報表示，有的乘客會一直換座位，讓空服人員很難把名字和座位號碼對上；而一些航空公司，如西南航空，沒有座位分配表，讓這種想法完全沒有意義。

還有一些人質疑在飛行中繫安全帶，因為他們認為安全帶會妨礙疏散；畢竟，如果機艙內發生火災，每個人想儘快離開。相信這種說法的人，認為繫安全帶會使事情變得更糟。但航空專家否定了這種說法，指出繫安全帶不會對乘客的逃生造成問題。

繫好安全帶應付亂流

亂流是乘客在飛行中應繫好安全帶的主要原因。普爾說，乘客必須繫上安全帶，包括飛行人員。在遇到亂流時，我們會感覺身體被抬了起來，這種感覺實際上是由於飛機下降造成的。普爾說，因為飛機下降得很快，這也是乘客受傷的原因，尤其是當頭撞到艙壁或手臂撞到扶手時；更嚴重的情況是，亂流把人「扔」到機艙的天花板，導致腦震盪、骨折，甚至更大的傷害。

雖然有辦法預測飛機何時可能遇到亂流，但不是永遠萬無一失。據ATTN報導，飛行員可以利用氣象預報來避免雷暴、危險的強風，甚至是亂流，但有時候仍會發生一些無法預料的情況。

當安全帶警示燈亮起時，應該待在座位上、繫好安全帶，不要呼叫空服人員（他們也需要考慮自身安全）。但是，如果乘客待在座位上，而安全帶警示燈已關閉，仍然應該繫好安全帶。

普爾說，我們永遠不知道飛機什麼時候會遇上亂流，即使警示燈關閉，它也會發生；這就是所謂的晴空亂流，它不是開玩笑，可能導致乘客受傷。

普爾強調，預做準備永遠是最安全的，下次飛行時，如果只是為了舒服而解開安全帶，最好三思。

維吉尼亞州 田納西州 車禍

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