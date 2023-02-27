全球最遠航班 紐約直飛澳洲2025年不是夢

澳航「日出計畫」的頭等艙被設計成「迷你精品酒店房間」。取自Quantas

實現從紐約直飛澳洲 的夢想，又跨近一步了。澳大利亞航空公司(Qantas，簡稱澳航)多年來一直在籌畫這個以「日出計畫」(Project Sunrise)為名、世界上最遠的航班。近日該公司宣布了高級客艙的模型，這些客艙將安裝在於2025年啟航的空中巴士A350上。

澳航執行長喬伊斯(Alan Joyce)在一份聲明中表示，在澳航歷史發展的多數時間裡，一直是開闢新長途航線 的領導者，他們正將在技術和使乘客更舒適上所學到的一切帶到「日出計畫」的飛行體驗中。他表示，澳航正努力打造頗受旅客歡迎的伯斯(Perth)至倫敦直飛航班，也一直致力讓澳洲與世界其他地區的聯繫更加容易。

澳航頭等艙將配備一張固定的平躺床和獨立的躺椅、一張兩人餐桌、一座32英寸電視螢幕和私人衣櫃。取自Quantas

「日出計畫」的頭等艙

據澳航表示，這個全新的超長途頭等艙被設計成「迷你精品酒店房間」(a mini boutique hotel room)，將配備一張固定的平躺床和獨立的躺椅、一張兩人餐桌、一座32英寸電視螢幕和私人衣櫃。

「日出計畫」的A350客機將有六個頭等艙套房，在飛機前部布置成兩排，每排三個。

商務艙座位將配備可關閉成隱私空間的拉門、6.5英尺的平躺床、額外的儲物空間和18英寸電視螢幕。取自Quantas

「日出計畫」的商務艙

緊接在頭等艙後面的是52個商務艙座位，一排4個獨立座位，每個座位都靠走道。商務艙座位將配備可關閉成隱私 空間的拉門、6.5英尺的平躺床、額外的儲物空間和18英寸電視螢幕。

參與該專案的澳洲設計師卡恩(David Cao)說，他們五年前便開始與空中巴士、澳航合作設計這個機艙，希望最大限度地利用空間，並建立一個新的照明程式來改善旅客情緒和睡眠模式。他表示，所有的設計都將與服務相結合，顯著改善客機上的舒適度、便利性，以增進乘客的健康和福祉，希望可以大大降低時差這個惱人的問題。

澳航「日出計畫」的航班上還會提供什麼

澳航表示，頭等艙和商務艙座位都將有多種個人電子設備的充電裝置，機上將由Viasat衛星提供快速免費的Wi-Fi網路。

澳航稱，機上娛樂系統將具有藍牙連接功能，乘客將能夠將自己的無線耳機或其他電子設備連接到座位前方的螢幕上。

一旦啟航，澳航從紐約出發的「日出計畫」航班將成為世界上最長的直飛航線。 該航空公司一直針對睡眠、服務模式和飛行途中的健康問題進行研究，以確保乘客在約20小時的航程中盡可能保持舒適。

這些努力包括所有乘客都可以使用的「健康」(wellbeing)區。澳航表示，此一區域以及豪華經濟艙、經濟艙座位的設計，將在未來幾個月公布。