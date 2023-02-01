有了高科技追蹤小物 擺脫行李遺失噩夢

旅遊頻繁，丟失行李的風險隨之增加，藉助高科技配備追蹤行李成了保護私人物品的新方法。

搭機、搭火車旅遊越來越普遍，旅遊頻繁，丟失行李的風險隨之增加，藉助高科技配備追蹤行李成了保護私人物品的新方法。

部落格Rideshare Guy的36歲板主坎貝爾(Harry Campbell)近幾個月旅行次數增加，便在行李安裝追蹤配備，他認為，旅行途中如果行李丟失，不使用最新技術追蹤行李的人要承擔責任。

像坎貝爾這樣頻頻旅行、而且善用行李追蹤工具的人越來越多。

過去一年歐美各地搭機乘客處處大排長龍、有些航班取消、國家安全系統關閉達數小時，行李很容易遺失。

托運行李放入AiarTags可以讓旅人安心不少。取自Amazon網站

因此，旅行專家建議人們前往機場前將 Apple AirTag、Tiles 或其他電子追蹤配備放入托運行李。

數位化尋找失物專業公司Boomerang執行長洛格斯頓(Skyler Logsdon)說，有了高科技追蹤配備，行李主人可有憑有據申張所有權，藉由追蹤器訊息輕鬆掌握失物招領過程。

坎貝爾提到最近用Apple AirTag找回高爾夫球桿的親身經驗；他採用Ship Sticks 服務將球桿從洛杉磯 住家運送到內華達州 度假勝地，藉助 Apple AirTag，可看到球桿運送過程，雖然球桿未在預訂時間前送達，但他知道球桿在哪裡，安心多了，最終回到洛杉磯住家。

Tiles和AiarTags一樣，可以用來追蹤行李。取自tile.com

社群媒體 充斥類似的故事情節，訴說Apple AirTag或其他類似追蹤配備如何讓旅行者安心。

然而，有些人認為，即便知道行李身在何處，但苦無方法取回，還是令人沮喪。

美國運輸部(U.S. Department of Transportation)規定，針對行李延誤，航空公司須在最大責任限度內賠償乘客，賠償金額是行李延誤期間可能產生的合理、可核實的雜費，國內航班金額為3800 美元，航空公司可支付更多費用，多數國際航班則約 1780 美元。

如果航空公司發現行李丟失，必須針對行李裡的物品進行賠償，並將折舊以及相同的最大責任金額納入考量。