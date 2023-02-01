我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密大研究：反華偏見導致全美亞洲餐廳損失慘重

首席大法官羅伯茲妻子 遭控涉嫌利益衝突

有了高科技追蹤小物 擺脫行李遺失噩夢

編譯周芳苑／綜合報導
旅遊頻繁，丟失行李的風險隨之增加，藉助高科技配備追蹤行李成了保護私人物品的新方法。
旅遊頻繁，丟失行李的風險隨之增加，藉助高科技配備追蹤行李成了保護私人物品的新方法。

搭機、搭火車旅遊越來越普遍，旅遊頻繁，丟失行李的風險隨之增加，藉助高科技配備追蹤行李成了保護私人物品的新方法。

部落格Rideshare Guy的36歲板主坎貝爾(Harry Campbell)近幾個月旅行次數增加，便在行李安裝追蹤配備，他認為，旅行途中如果行李丟失，不使用最新技術追蹤行李的人要承擔責任。

像坎貝爾這樣頻頻旅行、而且善用行李追蹤工具的人越來越多。

過去一年歐美各地搭機乘客處處大排長龍、有些航班取消、國家安全系統關閉達數小時，行李很容易遺失。

托運行李放入AiarTags可以讓旅人安心不少。取自Amazon網站
托運行李放入AiarTags可以讓旅人安心不少。取自Amazon網站

因此，旅行專家建議人們前往機場前將 Apple AirTagTiles 或其他電子追蹤配備放入托運行李。

數位化尋找失物專業公司Boomerang執行長洛格斯頓(Skyler Logsdon)說，有了高科技追蹤配備，行李主人可有憑有據申張所有權，藉由追蹤器訊息輕鬆掌握失物招領過程。

坎貝爾提到最近用Apple AirTag找回高爾夫球桿的親身經驗；他採用Ship Sticks 服務將球桿從洛杉磯住家運送到內華達州度假勝地，藉助 Apple AirTag，可看到球桿運送過程，雖然球桿未在預訂時間前送達，但他知道球桿在哪裡，安心多了，最終回到洛杉磯住家。

Tiles和AiarTags一樣，可以用來追蹤行李。取自tile.com
Tiles和AiarTags一樣，可以用來追蹤行李。取自tile.com

社群媒體充斥類似的故事情節，訴說Apple AirTag或其他類似追蹤配備如何讓旅行者安心。

然而，有些人認為，即便知道行李身在何處，但苦無方法取回，還是令人沮喪。

美國運輸部(U.S. Department of Transportation)規定，針對行李延誤，航空公司須在最大責任限度內賠償乘客，賠償金額是行李延誤期間可能產生的合理、可核實的雜費，國內航班金額為3800 美元，航空公司可支付更多費用，多數國際航班則約 1780 美元。

如果航空公司發現行李丟失，必須針對行李裡的物品進行賠償，並將折舊以及相同的最大責任金額納入考量。

洛杉磯 社群媒體 內華達州

上一則

五感體驗餐廳Journey Experience 把「火山」搬上餐桌

下一則

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

延伸閱讀

日本續限航 香港國泰、快運再減158航班

日本續限航 香港國泰、快運再減158航班
距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售

距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售
全球飛安評比 長榮排第9 連10年獲好評

全球飛安評比 長榮排第9 連10年獲好評
國際最新飛安評比 第一名是它 長榮第9名

國際最新飛安評比 第一名是它 長榮第9名

熱門新聞

退休時花光所有積蓄是個沒有人願意經歷的噩夢。Getty Images

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

2023-01-25 14:55
工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入。取自pexels

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

2023-01-30 10:40
石榴(Pomegranate)富含多酚等抗氧化劑，有助於減少身體發炎、有抗癌和降低血壓的功效。此外，石榴對人體的細胞老化也有特殊的功用。取自Shutterstock

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

2023-01-26 10:54
儘管聯邦補助款已結束，但一些較晚加入的州仍在發放補助金；即使多數計畫已在2022年結束，但一些州仍按計畫在2023年支付款項。取自pexels

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

2023-01-31 10:31
報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。取自pexels

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

2023-01-24 10:34
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。取自臉書@IHOP

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

2023-01-30 10:52

超人氣

更多 >
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機
世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他
萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它
是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗
內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃

內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃