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亞利桑納州絕美秘境 哈瓦蘇瀑布2月重新開放

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
哈瓦蘇瀑布氣勢最為磅礡，底部的水潭因富含碳酸鈣，呈現出迷人的青綠色。Getty Images
哈瓦蘇瀑布氣勢最為磅礡，底部的水潭因富含碳酸鈣，呈現出迷人的青綠色。Getty Images

溪水在明亮的橙色峽谷間奔流，落入碧綠的水潭中，這幅景象讓人聯想起加勒比海的島嶼，但這裡是亞利桑納州北部著名的秘境哈瓦蘇瀑布(Havasu Falls)。哈瓦蘇溪在行經大峽谷東側、注入科羅拉多河之前，在哈瓦蘇峽谷一帶構成數個瀑布，其中以哈瓦蘇瀑布氣勢最為磅礡，底部的水潭因富含碳酸鈣，呈現出迷人的青綠色。

但自2020年3月以來，位於哈瓦蘇派(Havasupai)印第安保留地的著名瀑布便禁止遊客進入，因為在新冠疫情流行期間，哈瓦蘇派部落為了安全關閉了保留地和蘇派(Supai)村。

好消息是，從今年2月開始，部落在歷經三年的「封村」後，再度歡迎遊客到訪，但限制每日參觀人數。目前該部落尚未接受新的預訂，因為正努力消化在封閉期間已預訂的旅客。以下是前往哈瓦蘇瀑布的相關資訊：

．瀑布什麼時候開放？

哈瓦蘇瀑布將於今年2月1日重新對外開放。

．徒步到瀑布需要多長時間？

前往哈瓦蘇瀑布需要從峽谷頂部步行8英里到達蘇派村，再步行2英里即可到達露營地。

．如何參觀哈瓦蘇瀑布嗎？

哈瓦蘇瀑布位於大峽谷國家公園以南的哈瓦蘇派印第安保護區，它不屬於國家公園管理局，而是由哈瓦蘇派部落管理。徒步前往哈瓦蘇瀑布不但需要徒步許可證，也須事先預訂哈瓦蘇派露營地或旅館；預訂行程為四天三夜，不允許一日遊的健行。

目前，哈瓦蘇派部落正重新安排2022年前預訂的旅客，這些旅客將優先被安排在最初預訂的日期，這也意味2023年恐怕無法胃納新的預訂名單。已預訂的旅客若不想接受重新安排的日期，也可透過havasupaireservations.com網站轉讓。

．參觀哈瓦蘇瀑布費用？

周一至周四徒步前往瀑布的費用為每人100美元，周五至周日為每人125美元。露營地預訂費用為每人395美元，旅館預訂費用為每間客房1,980美元（三晚）。

．前往哈瓦蘇瀑布需要攜帶、注意什麼？

所有訪客必須先在havasupaireservations.com網站開立帳戶，列印出可以證明持有該帳戶、並已預訂露營地的螢幕截圖。抵達哈瓦蘇派保留地時，須隨身攜帶有照片的身份證件，

車輛必須在乘客側的前擋風玻璃上貼上露營地預訂確認碼。另外，旅客須自行準備飲用水，因為步行途中沒有任何地方可提供。

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