我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約智障華女伴母屍3個月 警：遺體已「木乃伊化」

拜登與白宮幕僚不談密件68天 原來是這原因

春節期間走訪全美這幾家水族館 一家老小都開心

聯合新聞網
水族館大人小孩都喜愛，旅遊時走進各地水族館內，無論是探險兼避寒都非常適合。取自pixabay
水族館大人小孩都喜愛，旅遊時走進各地水族館內，無論是探險兼避寒都非常適合。取自pixabay

美國海洋資源豐富，水族館也很受大人小孩的歡迎，旅遊至各大城市時，走進水族館內無論是探險兼避寒都非常適合。例如波士頓的New England Aquarium就開放大家親自摸摸海洋生物，甚至有機會親近小鯊魚。

許多大型水族館推出3D、4D體驗和稀有生物、可愛海底寶寶，或明或暗的空間裡突然出現的驚喜，會讓每個人玩得超開心，也比主題樂園更真實、安全。如果最近剛好看了電影「阿凡達2」，親近這些海洋生物時應該更有感覺。

波士​頓的New England Aquarium開放民眾家親自摸摸海洋生物。取...
波士​頓的New England Aquarium開放民眾家親自摸摸海洋生物。取自New England Aquarium

在充滿藝術人文氣息的波士頓，New England Aquarium也是知名景點之一，裡面養著上千種海洋動物，從非洲企鵝、淡水魚類到深海鮭魚都可以見得到──聞名世界的「波士頓」龍蝦這裡也有，在超大魚缸周圍欣賞魚兒優游，心情也會變得很好。　

Aquarium of the Pacific是南加最大的水族館。取自Aquar...
Aquarium of the Pacific是南加最大的水族館。取自Aquarium of the Pacific

加州水族館 全美評價最高

靠海的加州風光宜人，Monterey Bay Aquarium也很適合全家大小一起參觀，各種稀有鯨鯊、高達3層樓的壯觀海藻森林和巨型太平洋章魚……都是亮點，深海世界在這裡熱鬧發展，聽不完的有趣故事和餵食可愛動物的體驗，都能讓人流連忘返。

最受歡迎的是七彩水母展，還有線上的觀賞直播，讓人到家後還可以繼續回味。

另外一個大型的水族館Aquarium of the Pacific 也在加州，它也是南加最大的水族館，孩子們甚至可以「養鯊魚」、餵可愛動物喝果汁，肯定會是一輩子難忘的經歷。

館內也有許多海洋科技、影視、藝術展出，讓訪客全方位體驗神奇有趣的海底世界，還能體會生活在海裡當隻小魚的感受。

芝加哥最大的水族館Shedd Aquarium，館內人氣動物為企鵝。取自Mont...
芝加哥最大的水族館Shedd Aquarium，館內人氣動物為企鵝。取自MontereybayAquarium

在芝加哥 和企鵝一起賽跑

永遠都有豐富活動的芝加哥，市內最大的水族館Shedd Aquarium「居民」類型也非常多元，有兩棲類、甲殼類、爬蟲類動物和海豚、變色魚等3萬2千多種海洋生物一起生活，即使每天來都看不完。

館內的水母、海豚和南北極企鵝最高人氣，專為孩子打造的遊戲區，提供小朋友們和企鵝一起賽跑、坐進小潛水艇「被魚看」的好玩體驗。

喬治亞水族館(Georgia Aquarium)造型是諾亞方舟的樣子，非常特別，白天看3D、 4D電影、和超過500種可愛生物互動，晚上還可選擇住在附近，若連住宿一起預訂，還有無限入場優惠。

​喬治亞水​族館可以和超過500種可愛生物互動。取自GeorgiaAquariu...
​喬治亞水​族館可以和超過500種可愛生物互動。取自GeorgiaAquarium

加州 波士頓 電影

上一則

酪梨成熟很費時 照這樣做簡單又快速

下一則

做到這5點 躺下立刻睡著、隔天醒來活力滿滿

延伸閱讀

視察灣區災情、聽商家訴苦 拜登提高聯邦援助額度

視察灣區災情、聽商家訴苦 拜登提高聯邦援助額度
風暴天氣避免出門 灣區新增病例大幅下降

風暴天氣避免出門 灣區新增病例大幅下降
小西貢隱藏版年貨街 春節氣氛濃

小西貢隱藏版年貨街 春節氣氛濃
兔年春節送禮 中式禮物有特色又實用

兔年春節送禮 中式禮物有特色又實用

熱門新聞

儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。取自pexels

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

2023-01-12 10:39
好市多熱銷商品烤雞遭紐約名廚David Chang評價為「糟透了」。取自Yelp@Tim Y.

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

2023-01-16 10:55
大多數情況下，社安金收入是可以預測的，如果希望讓領取福利極大化，必須避開三個錯誤。Getty Images

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

2023-01-18 10:45
氣炸鍋問世以來，在小家電市場掀起一股熱潮，但美食專家強調氣炸鍋並非油炸鍋，不是所有食物都適合。Getty Images

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

2023-01-17 10:45
購買經濟艙時，用點小技巧或許可以有機會花小錢升級至商務艙。取自Air Newzealand

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

2023-01-19 09:57
財經名嘴貝茲克(Ian Bezek) 指出，那斯達克(Nasdaq)指數成員股裡，還是有不少能長期創造龐大財富的企業。Getty Images

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

2023-01-16 10:46

超人氣

更多 >
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人
紐約智障華女伴母屍3個月 警：遺體已「木乃伊化」

紐約智障華女伴母屍3個月 警：遺體已「木乃伊化」
忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴

忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴
大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪

大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪