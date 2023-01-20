春節期間走訪全美這幾家水族館 一家老小都開心

水族館大人小孩都喜愛，旅遊時走進各地水族館內，無論是探險兼避寒都非常適合。取自pixabay

美國海洋資源豐富，水族館也很受大人小孩的歡迎，旅遊至各大城市時，走進水族館內無論是探險兼避寒都非常適合。例如波士頓 的New England Aquarium就開放大家親自摸摸海洋生物，甚至有機會親近小鯊魚。

許多大型水族館推出3D、4D體驗和稀有生物、可愛海底寶寶，或明或暗的空間裡突然出現的驚喜，會讓每個人玩得超開心，也比主題樂園更真實、安全。如果最近剛好看了電影 「阿凡達2」，親近這些海洋生物時應該更有感覺。

波士​頓的New England Aquarium開放民眾家親自摸摸海洋生物。取自New England Aquarium

在充滿藝術人文氣息的波士頓，New England Aquarium也是知名景點之一，裡面養著上千種海洋動物，從非洲企鵝、淡水魚類到深海鮭魚都可以見得到──聞名世界的「波士頓」龍蝦這裡也有，在超大魚缸周圍欣賞魚兒優游，心情也會變得很好。

Aquarium of the Pacific是南加最大的水族館。取自Aquarium of the Pacific

加州 水族館 全美評價最高

靠海的加州風光宜人，Monterey Bay Aquarium也很適合全家大小一起參觀，各種稀有鯨鯊、高達3層樓的壯觀海藻森林和巨型太平洋章魚……都是亮點，深海世界在這裡熱鬧發展，聽不完的有趣故事和餵食可愛動物的體驗，都能讓人流連忘返。

最受歡迎的是七彩水母展，還有線上的觀賞直播，讓人到家後還可以繼續回味。

另外一個大型的水族館Aquarium of the Pacific 也在加州，它也是南加最大的水族館，孩子們甚至可以「養鯊魚」、餵可愛動物喝果汁，肯定會是一輩子難忘的經歷。

館內也有許多海洋科技、影視、藝術展出，讓訪客全方位體驗神奇有趣的海底世界，還能體會生活在海裡當隻小魚的感受。

芝加哥最大的水族館Shedd Aquarium，館內人氣動物為企鵝。取自MontereybayAquarium

在芝加哥 和企鵝一起賽跑

永遠都有豐富活動的芝加哥，市內最大的水族館Shedd Aquarium「居民」類型也非常多元，有兩棲類、甲殼類、爬蟲類動物和海豚、變色魚等3萬2千多種海洋生物一起生活，即使每天來都看不完。

館內的水母、海豚和南北極企鵝最高人氣，專為孩子打造的遊戲區，提供小朋友們和企鵝一起賽跑、坐進小潛水艇「被魚看」的好玩體驗。

喬治亞水族館(Georgia Aquarium)造型是諾亞方舟的樣子，非常特別，白天看3D、 4D電影、和超過500種可愛生物互動，晚上還可選擇住在附近，若連住宿一起預訂，還有無限入場優惠。