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租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。取自pexels
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。取自pexels

在找尋租車服務時，時間點很重要，你或許可以找到低的價格，每天省下25元，但如果只是坐等優惠上門，可能錯失機會。旅遊網站Travel+Leisure提供以下三個方法，有助於找到最好的價格，說不定還可以獲得升等。

1. 嘗試較少人知的租車網站

價格最低、最具競爭力的交易，可能就在租車公司的網站，Costco旅遊部門(costcotravel.com)總是提供比其他主要線上租車網站更低的價格，AAA和赫茲(Hertz)租車有合作，針對會員有更多福利。如果不在乎從哪一家公司租車，可以試試Priceline和Hotwire，這兩個網站常提供大幅折扣優惠，不過在獲得不可退款的買賣前，不要透露租車公司的名字。另外也可以試試AutoSlash.com，可以搜尋到折價券的資訊。

2. 避開保險陷阱

你的信用卡、個人汽車保險或旅遊保險，可能有涵蓋你所租的汽車。在租車前花點時間研讀相關資料，或許每天可以省下15-25元，但別忘了帶保險證明，因為租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。另外，上Insuremyrentalcar.com這類網站，可以買到基本的保險，費用只是租車公司收取的幾分之一。

3. 額外費用和特別規定

如果計畫用累積的飛行哩程來租車，注意可能會被收取每天1元的額外費用，其他巧立名目的費用包括過路費(每天約5元)、GPS導航系統 (可改用自己的手機)和衛星廣播(有時每天收費8元)。而租車公司也往往有些奇特的定價方式，例如在機場租車通常比較貴，因為附加的稅和費用，在機場以外的地點租車，通常可以省下20%的費用。

租車 保險 汽車

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