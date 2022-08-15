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紐約值得一遊的11個超酷小島 你去過幾個？

記者胡玉立／即時報導
羅斯福島位於曼哈頓和皇后區之間，只消幾分鐘路程就可遠離曼哈頓的喧囂。Getty Images
羅斯福島位於曼哈頓和皇后區之間，只消幾分鐘路程就可遠離曼哈頓的喧囂。Getty Images

曼哈頓島很棒，但你可知道紐約市周圍和紐約州有很多同樣有趣、甚至更美的小島嗎？無論想品嚐新鮮海鮮、騎自行車眺望城市天際線，還是近距離欣賞尼加拉大瀑布，紐約附近許多小島都值得一探。以下是11個最有趣也最令人嘆為觀止的島嶼。

1. 總督島（Governor’s Island)  參觀日期：5月1日至10月31日。

如何前往：搭渡輪地點--曼哈頓下城The Battery Maritime Building、Brooklyn Bridge Park的Pier 6 或Red Hook的Atlantic Basin

若你曾造訪埃利斯島（Ellis Island）或自由島（Liberty Island），很可能經過總督島。它曾是軍事基地，現在是綠樹成蔭的公共空間。島上有自行車租賃服務，最適合探索島上山丘，欣賞曼哈頓天際線和自由女神像。最酷的是滑梯山丘（Slide Hill）；四個滑梯包括紐約市最長溜滑梯，長達57呎。

2. 羅斯福島（Roosevelt Island） 參觀時間：全年

如何前往：上東區有軌電車、MTA地鐵F線、MTA巴士Q102、紐約渡輪（阿斯托利亞路線）、羅斯福島大橋穿過皇后區阿斯托利亞

該島位於曼哈頓和皇后區之間，島上有各式餐飲場所和休閒活動，只消幾分鐘路程就可遠離曼哈頓的喧囂。自島上頂部開始探索布萊克威爾島燈塔（Blackwell Island Light），然後一路往下，可看到Renwick Ruin（前天花醫院，現在已是很多貓的家）、Octagon Tower（廢棄的庇護所）、Blackwell House和Strecker Lab等地標。南端是寧靜閒適的四大自由公園（Four Freedom Park）。

城市島上的的網紅龍蝦餐廳。讀者提供
城市島上的的網紅龍蝦餐廳。讀者提供

3.城市島（City Island） 參觀時間：全年（有些餐廳冬季關閉）。

如何前往：MTA巴士Bx29和BxM8或駕車穿過City Island橋

美食家別錯過位於布朗士東部附近的城市島，它是海鮮愛好者的最愛。島上有30多家美食餐廳，在Lickety Split Ice Cream Parlor的餅乾和奶油冰淇淋也很熱門，古董店也值得一顧。航海博物館有不少關於該島海洋歷史的資訊。

城市島的龍蝦料理是海鮮愛好者的最愛。讀者提供
城市島的龍蝦料理是海鮮愛好者的最愛。讀者提供

4. 蘭德爾島和沃德島（Randalls and Ward Island） 參觀時間：全年。

如何前往：開車穿過Triborough和Hell Gate大橋，步行穿過Wards Island大橋和Randalls Island Connector，使用MTA巴士M35

蘭德爾島吸引眾多健身愛好者，島上任何一隅，都可欣賞到紐約市壯麗景色。島上有伊坎田徑體育場、高爾夫球中心、網球場和擊球練習場，還有60多個運動場、自行車道和小徑。島上全年舉辦各種活動和節目，最著名的是州長舞會音樂節（Governor's Ball Music Festival）和電動動物園（Electric Zoo）。

小島是紐約最新、最小的島，剛自2021年5月開放，只有2.4英畝大。Getty ...
小島是紐約最新、最小的島，剛自2021年5月開放，只有2.4英畝大。Getty Images

5. 小島（Little Island） 參觀時間：全年。

如何前往：地鐵（1、2、3、A、C、E、F 和 M）和公車（M11、M12 和 M14 SBS）

這是紐約最新、最小的島，剛自2021年5月開放，只有2.4英畝大，由54號碼頭殘餘物建成，位於哈德遜河沿岸，非常吸睛。遊客可在島上體驗現場音樂、美食餐車、開放區域及各式活動。7月21日起有說故事節和9月15日起是舞蹈節。參觀該島需預訂。

6. 火島（Fire Island） 參觀時間：全年。

如何前往：搭乘火島渡輪

火島是距城市不到兩小時車程的主要度假勝地；與長島平行，毗鄰瓊斯海灘（Jones Beach）和西漢普頓島（Westhampton Island）等小島，適合喜歡原始海灘、自然漫步觀鳥、露營和流連海洋海灘（Ocean Beach）古怪商店的人。漫長海岸線提供與大自然接觸的機會；想嘗試水上摩托艇、戶外用餐或享受派對場景，火島一應俱全。

火島與長島平行，毗鄰瓊斯海灘，可搭乘渡輪前往。Getty Images
火島與長島平行，毗鄰瓊斯海灘，可搭乘渡輪前往。Getty Images

7. 心島（Heart Island） 參觀日期：5月8日至10月11日

如何到達：搭乘遊船

美輪美奐的心島位於亞歷山大鎮(Alexandria) ，是橫跨美加邊境的千島群島（Thousand Islands）一部分。島上的博爾特城堡（Boldt Castle）吸引遊客蜂擁而至，漫步島上了解城堡背後的愛情故事，格外浪漫。

8. 黑暗島（Dark Island） 參觀日期：5月22日至9月5日。

如何到達：山姆大叔遊船（Uncle Sam Boat Tours）

黑島，也是紐約千島群島一部分，島上的勝家城堡（Singer Castle）名稱來自勝家縫紉機（Singer Sewing Machine）。城堡可探索隱密通道、瀏覽文物和20世紀建築。遊客甚至可入住城堡內的皇家套房，一嘗君王夢想。

9. 韋爾斯利島（Wellesley Island） 參觀時間：全年。

如何到達：乘船或汽車穿過千島橋

韋爾斯利島也是千島群島一部分，是露營者必去勝地，約432個露營地。韋爾斯利島州立公園可釣魚、游泳、打高爾夫球。島上自然中心Minna Anthony Common Nature Center可了解野生動物和周邊棲息地。

10. 岩島（Rock Island）參觀時間：全年。

如何到達：克萊頓島旅遊團（Clayton Island Tours）

另一千島群島的最愛是岩島。它的明星景點「岩島燈塔」可欣賞聖羅倫斯河全景；登上50呎高的燈塔後，可在守門者宿舍博物館了解島上建於1845年的建築歷史。

11. 三姐妹島（Three Sisters Island）參觀時間：全年。

如何到達：通過山羊島（Goat Island）

想遠離人群地觀賞尼加拉大瀑布的壯麗景色嗎？試試三姐妹島吧。只需步行穿過三座橋樑之一，即可從不同視角看瀑布。三個小島的激流也非常出名。

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