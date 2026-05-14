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旅行避免疾病上身 這款鼻腔消毒劑當護身符

編譯周靜芝/即時報導
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Nozin鼻腔消毒劑。圖取自Amazon.com
Nozin鼻腔消毒劑。圖取自Amazon.com

新冠疫情爆發以來，無論是在旅行途中或進入人潮擁擠的場所，許多人都採取額外的預防措施，防止病菌傳播；隨著旅遊旺季到來，或許需要更多方法來加強防護。哈芬登郵報（HuffPost）報導，許多經常旅行的人，將自己未曾染病歸功於外型小巧的Nozin鼻腔消毒劑，認為它是抵禦細菌防線的重要一環。

洛杉磯耳鼻喉科醫師特倫克爾（Geoffrey Trenkle）指出，鼻子是呼吸道細菌和病毒的主要入侵通道，儘管鼻腔內的黏膜本應攔截並過濾微粒，但它同時也讓病原體得以附著、繁殖，並可能透過飛沫或直接接觸傳播給他人。

特倫克爾說，鼻腔消毒劑對表層細菌可能有效，但許多呼吸道病毒是在鼻腔深處與上呼吸道再生的，因此消毒劑的覆蓋範圍與效果自然受到限制。他說，鼻腔消毒劑及其類似產品仰賴抗菌成分，以Nozin配方為例，即是以62%的酒精為主的抗菌劑，用來降低鼻腔前段的微生物數量。

由於鼻腔內壁皮膚薄且敏感，加上酒精具有乾燥作用，Nozin配方中還添加了荷荷芭（jojoba）等保濕成分，以及維生素E，以滋養肌膚並防止水分流失。

這款附帶一次性棉籤的鼻腔消毒劑，使用前需搖勻並擠壓，再將浸滿溶液的棉籤尖端放入鼻孔內。該品牌建議每日使用此款鼻腔消毒劑，或在前往污染風險較高的場所時使用；許多Nozin使用者表示，他們會在搭飛機、進入醫院或擁擠場所之前使用。

一名亞馬遜購物者表示，他剛結束12天的海外旅行，行程包括搭乘河輪及擁擠的巴士；周圍有很多人都在咳嗽、打噴嚏，但他完全沒事。

特倫克爾表示，降低呼吸道感染風險最有效的方法是，保持良好的手部衛生、出現症狀時遠離他人、接種適當疫苗，並維鼻腔黏膜健康。他指出，鼻腔消毒劑（如Nozin）在特定情境或對高風險族群可能有所幫助，但最好將它視為主要預防策略的輔助工具。

Nozin鼻腔消毒劑。圖取自Amazon.com
Nozin鼻腔消毒劑。圖取自Amazon.com

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