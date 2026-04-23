電動牙線棒 適合手不靈活的年長者、關節炎患者

Flaus電動牙線。圖取自Amazon.com

電動牙線近年成為口腔清潔新趨勢，適合手部靈巧度受限的長輩，甚至登上名人推薦榜單。不過專家指出，無論科技如何升級，關鍵仍在於是否能每天正確使用，電動牙線雖提升便利性，但在清潔效果上，未必優於傳統牙線。

雅虎 (Yahoo)購物達人艾莉·康利(Ellie Conley)表示，自己從小就是「口腔清潔控」。成長過程中，她一度立志成為牙醫，雖然最後沒有實現這個夢想，但始終維持嚴謹的口腔保健習慣。除了期待每半年一次的專業洗牙，她在家也非常講究刷牙方式，甚至連她的牙醫還很好奇，為什麼她的牙齒可以這麼白。

康利最近發現了一款名為「Flaus」的電動牙線器，它入選了歐普拉(Oprah)2025年的「最愛清單」，而且還讓她愛不釋手。Flaus電動牙線基本上就像「電動牙線棒」，搭配長型手持設計，方便清潔後排牙齒，每次使用時需更換一次性但可回收的牙線頭。主機提供三段速度，可透過按鍵調整震動頻率，模擬傳統牙線來回拉動的清潔動作。換句話說，它就像電動牙刷，只是把刷頭換成牙線。整組產品包含主機、充電座、充電線以及45個牙線頭，售價約130元(價錢以網站為主)。

用完後，還可另購售價約15元90入補充包，並可選擇柔軟或加強型牙線。就個人使用感受而言，康利認為自己比起傳統牙線更喜歡Flaus，因為會讓清潔後牙變得輕鬆，不需要把手指伸進嘴巴深處。另外，「Flaus」的續航力也不錯，即使每天使用，電池可維持長達兩個月。

針對其功效，美國牙髓病學會(American Association of Endodontists)主席卡茨(Steven J. Katz)表示，「電動或震動牙線器確實有幫助，特別是對於難以維持清潔習慣，或手部靈巧度受限的人，例如關節 炎患者或高齡者。不過，若使用方法正確，電動牙線器的效果未必比傳統牙線更出色。」他的結論很簡單，「最好的牙線清潔方式，取決於你是否能每天正確而且持續使用。」

換句話說，Flaus當然有效，但如果沒有每天使用，其效果並不會優於一般牙線，而且牙醫還建議，應該在刷牙前使用牙線，先清除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑，讓牙膏中的氟化物能更有效接觸牙齒表面。卡茨也指出，多數人一天使用一次牙線就足夠，因為牙菌斑約需24小時形成。不過若容易卡食物、有牙周病傾向或正在配戴牙套，則可考慮增加使用頻率。