好市多推科克蘭超過濾低脂牛奶 粉絲：等很久了

好市多(Costco)。美聯社

好市多(Costco )是採買經濟實惠的日常用品、預製食品以及美味美食廣場的理想之選，但這家倉儲式超市連鎖店也擁有一些令人驚豔的仿製品。除了自家經典產品外，好市多的科克蘭(Kirkland Signature)品牌，也推出從類似Kerrygold的奶油到Chipotle風味的烤雞等一系列足以媲美知名品牌的仿製品。如今，好市多又再度出手，推出了一款備受追捧的品牌仿製品，但價格卻遠低於原版，顧客們紛紛對此表示「這正是我夢寐以求的」。

Costco推出全新科克蘭超過濾低脂牛奶 (Ultra-Filtered Reduced Fat Milk)

一位眼尖的好市多顧客，在乳製品區發現了一款全新產品，讓粉絲們都感到無比興奮。 好市多的科克蘭超過濾低脂牛奶是一種2%的無乳糖牛奶，經過額外過濾，對腸胃更加溫和。此外，它還添加了維生素A和D，營養更豐富。根據包裝上顯示，這款牛奶每份含有13克蛋白質，比一般2%牛奶高出約50%，但糖分含量卻僅有一般牛奶的一半。

一位德州 的Reddit用戶在貨架上發現了這款新產品，全國各地的乳製品愛好者都迫不及待地想要入手這款似乎是好市多版的Fairlife熱門產品。

「太棒了！我終於可以在好市多買到好多牛奶了！」一位超過濾牛奶的忠實粉絲評論道，他還說自己「兩星期就能喝掉12瓶Fairlife」。

「很高興好市多現在也有賣了，」一位Reddit用戶補充道，「之前我都只能在山姆俱樂部(Sam's Club)買到。現在選擇更多了！」

「這正是我一直期待好市多上架的！」另一位興奮的顧客在帖子中說道，「我平時都買Aldi的，但好市多的應該更便宜。希望它能盡快在我家附近的好市多上架。」

在好市多，三盒半加侖裝的超過濾牛奶售價僅為10.59元，相比Fairlife的52盎司裝2%無乳糖牛奶來說，價格優惠了很多，後者售價在5元到7元之間。

這款新產品唯一的不足之處？一位 Reddit 用戶表示，「東海岸的好市多會員可能需要等待一段時間才能買到這款產品」，因為它「目前正在西海岸進行市場測試，如果成功，才會推廣到全國其他地區」。所以，建議最好在前往好市多之前，先確認自家附近的分店是否已經上架這款牛奶。