Disney、Apple TV等串流平台訂閱費用 6年漲20%

編譯廖振堯／即時報導
市場分析發現，全美消費大眾在電視、音樂、新聞和其他數位應用程式上的訂閱費用比2020年上漲了近20%。(美聯社)
市場分析發現，全美消費大眾在電視、音樂、新聞和其他數位應用程式上的訂閱費用比2020年上漲了近20%。(美聯社)

維生所必需的食品雜貨和醫療保健費用相繼上漲，為生活帶來沉重負擔，現在連獲取精神糧食的支出也愈來愈昂貴。線上利率和費率比價平台DepositAccounts.com最近一項分析顯示，美國消費大眾在電視、音樂、新聞和其他數位應用程式上的訂閱費用比2020年上漲了近20%。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，DepositAccounts.com調查了15項常見的訂閱服務，包括影音串流平台如Disney+、Hulu，音樂串流平台如SpotifyApple Music，工具服務如Zoom Pro、Dropbox等，評估過去6年裡的月費價格變化。

分析發現漲幅最大的是Disney+及Apple TV。Disney+的無廣告方案從2020年的8.75元漲至18.99元，經通膨調整後漲幅為117%，主要是因為2025年9月無廣告方案推出捆綁Hulu和ESPN的套餐。Apple TV的標準方案也大幅上漲，從2020年的6.25元上漲到12.99元，漲幅108%。

Xbox Game Pass的終極方案(Ultimate)從18.77元漲至29.99元，漲幅為60%；紐約時報的全功能方案(Ultimate)從20.35元漲至32.50元，漲幅60%；Hulu、Microsoft 365、Netflix各有27%、14%、11%的漲幅。不過並非所有平台都漲價，如蘋果的雲端儲存服務iCloud+、Dropbox皆降價20%，Apple Music亦下降超過12%。

收視率調查機構尼爾森(Nielsen)數據指出，電視收視目前最大宗的觀看管道便是串流媒體，占約48%，超過了有線電視和傳統廣播。不過DepositAccounts一月份一項針對2000人進行的調查發現，三分之一的人表示由於費用問題，他們在過去六個月中至少取消了一項數位訂閱服務。DepositAccounts另一項分析顯示，有訂閱的用戶平均每月支付4.5項服務的費用，相當於每月84元，或每年 1008元。

DepositAccounts.com首席消費者金融分析師舒茲(Matt Schulz)指出，大家習慣了這些公司通知要漲價1元、2元，看起來似乎不多，但有些人訂閱了10到15項不同的服務，每月多花十幾元或幾十元，一年下來也是筆不小的開銷。

Apple Disney Spotify Netflix

