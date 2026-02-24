好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
好市多。路透
好市多。路透

想做出快速、美味又令人驚豔的餐點，網路上從不缺靈感，其中一道爆紅食譜：求婚雞（Marry Me Chicken），因好吃到讓人立刻想求婚而得名；看似簡單的步驟適合所有廚藝水平，無論是業餘家庭主廚，或專業廚師。

All Recipes網站報導，即便作法簡單，但任何「Marry Me」料理都有項基本要求：實際下廚；所幸好市多剛推出全新產品，不論是忙碌的周間夜晚，或純粹不想做飯，都能讓這道料理更輕鬆上桌。

Rana Marry Me 義大利麵料理包

好市多近日推出的Rana Marry Me義大利麵料理包，內含這道爆紅料理所需的所有配料：寬扁麵、烤雞胸肉、番茄及粉紅醬，只需一個碗和微波爐就能完成這道華麗的義大利麵，讓粉絲立刻愛上它。

一位網友在Instagram影片下留言說，他們試做了，「超美味」。另一人稱讚說，她和丈夫都愛Rana義大利麵，「每種口味都很棒」。

如同好市多其他即食餐點，這一料理包備有Marry Me義大利麵所有關鍵食材，操作十分簡單；只需將袋內食物倒入隨附的微波專用托盤，放入微波爐加熱即可。不到10分鐘，夢幻晚餐就可端上桌。每組約14.74元，可供六人食用，既實惠又能輕鬆分食或留作隔夜餐點。

對喜愛Marry Me料理者，好市多這款新品正是簡單晚餐或周間約會的完美捷徑；由於消費者爭相購買，Rana Marry Me義大利麵料理包可能很快便在貨架上消失，但也能選擇隨時親手烹調。

義大利 好市多 食譜

