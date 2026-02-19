早晨醒來脖子酸、肩背痛？試試這款枕頭

Coop的枕頭。圖取自Amazon.com

如果你每天早上醒來，覺得肩頸背都痠痛，那可能是要換顆新枕頭了。

據網站HuffPost報導，Coop的枕頭，本身有足夠支撐性，還附贈一袋記憶棉填充物，讓你可以完全自己調整到最合適的軟硬度，讓你不管仰臥、俯臥，還是側臥，都能睡好，甚至緩解疼痛，號稱是「改變人生的睡眠救星」。

現在亞馬遜 (Amazon )正在進行這款枕頭限時特價，不管是加大還是特大尺寸都享有8折優惠，如果你渴望一夜好眠，那就趕緊下手吧！

用過這款枕頭的都說好，特別是它的極佳支撐力，有網友說它是緩解頸部疼痛的最佳選擇，說它能舒緩頸部早上起床後的僵硬。還有網友甚至說，即使在脊椎手術後，這款枕頭也能幫助保持身體的正常姿勢。

業者強調，這款枕頭的特別之處確實不在於它的柔軟度，而在於它所提供的客製化支撐。 Coop枕頭不用棉花或羽絨填充，而是用蓬鬆的記憶棉填充，可以根據所需要的支撐力增減填充物。習慣側睡的，建議增加記憶棉填充，讓枕頭更蓬鬆。習慣仰睡的，可以取出填充物。而趴睡的人，就要盡可能減少填充物，舒適最重要。

有評論說，「可調節填充物簡直太棒了！因為這樣可以調節枕頭高度和軟硬度，為不同的睡姿和舒適度偏好提供完美的支撐。這種枕頭微調功能徹底解決買普通枕頭所有的問題，你完全不用跟枕頭妥協。」

不用擔心枕頭被躺扁，只須將枕頭放入烘乾機5分鐘，就可以恢復蓬鬆，跟新的一樣。