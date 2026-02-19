我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

早晨醒來脖子酸、肩背痛？試試這款枕頭

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Coop的枕頭。圖取自Amazon.com
Coop的枕頭。圖取自Amazon.com

如果你每天早上醒來，覺得肩頸背都痠痛，那可能是要換顆新枕頭了。

據網站HuffPost報導，Coop的枕頭，本身有足夠支撐性，還附贈一袋記憶棉填充物，讓你可以完全自己調整到最合適的軟硬度，讓你不管仰臥、俯臥，還是側臥，都能睡好，甚至緩解疼痛，號稱是「改變人生的睡眠救星」。

現在亞馬遜(Amazon)正在進行這款枕頭限時特價，不管是加大還是特大尺寸都享有8折優惠，如果你渴望一夜好眠，那就趕緊下手吧！

用過這款枕頭的都說好，特別是它的極佳支撐力，有網友說它是緩解頸部疼痛的最佳選擇，說它能舒緩頸部早上起床後的僵硬。還有網友甚至說，即使在脊椎手術後，這款枕頭也能幫助保持身體的正常姿勢。

業者強調，這款枕頭的特別之處確實不在於它的柔軟度，而在於它所提供的客製化支撐。 Coop枕頭不用棉花或羽絨填充，而是用蓬鬆的記憶棉填充，可以根據所需要的支撐力增減填充物。習慣側睡的，建議增加記憶棉填充，讓枕頭更蓬鬆。習慣仰睡的，可以取出填充物。而趴睡的人，就要盡可能減少填充物，舒適最重要。

有評論說，「可調節填充物簡直太棒了！因為這樣可以調節枕頭高度和軟硬度，為不同的睡姿和舒適度偏好提供完美的支撐。這種枕頭微調功能徹底解決買普通枕頭所有的問題，你完全不用跟枕頭妥協。」

不用擔心枕頭被躺扁，只須將枕頭放入烘乾機5分鐘，就可以恢復蓬鬆，跟新的一樣。

世報陪您半世紀

亞馬遜 Amazon

上一則

年過70賣屋 研究：獲利恐隨年齡遞減

延伸閱讀

洗頭時掉髮不用擔心 這些錯誤對待頭髮行為才是大問題

洗頭時掉髮不用擔心 這些錯誤對待頭髮行為才是大問題
清潔口腔還要用刮舌器 能讓口氣清新、味覺提升

清潔口腔還要用刮舌器 能讓口氣清新、味覺提升
堅持配戴悼戰亡運動員頭盔參賽 烏克蘭選手冬奧失格

堅持配戴悼戰亡運動員頭盔參賽 烏克蘭選手冬奧失格
鏡片清潔噴霧組 近4.5萬人給予5星好評

鏡片清潔噴霧組 近4.5萬人給予5星好評

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

2026-02-18 18:14
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

2026-02-14 20:05
Costco。 (美聯社)

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

2026-02-18 10:21
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42

超人氣

更多 >
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞