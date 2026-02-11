食品價格預期還會漲 社群媒體掀「反向購物」潮

近年來食品雜貨價格一漲再漲，而美國農業部（USDA）預測今年整體食品價格將上漲3%。(美聯社)

近年來食品雜貨價格一漲再漲，而美國農業部（USDA）預測今年整體食品價格將上漲3%。儘管多數人熟悉剪折價券、利用超市會員卡，但「反向購物」（backwards shopping）這項被忽視卻極具成效的省錢策略，正在社群媒體掀起熱潮。

今年才剛邁入二月，Instacart等雜貨網購平台估算，四口之家中19至50歲的成年人每月花費達363元。眾人喜愛的好市多 （Costco）也不例外，2024年一則Instagram的貼文顯示，好市多顧客每分鐘消費約1.75元；以平均37分鐘的購物時間計算，單次消費總額可達64.75元。然而網友指出，實際停留時間更長，部分家庭甚至耗時兩小時，依此計算單次消費可能高達210元。

紐約郵報報導，透過反向購物法，不僅能大幅削減雜貨開支，更能為其他重要家庭支出騰出預算空間，如近來費用飆升的房屋修繕與裝潢。

反向購物法如何操作

反向購物顛覆了多數人的採買模式，與其盲目列清單或漫無目的地遊走貨架間，此法強調以現有食材為核心來規劃餐食。

首先檢查儲藏室、冰箱和冷凍庫，上次在好市多遇到超值促銷或熱門商品時，買了哪些東西？接著根據現有食材規劃，僅補充完成這些餐點所需的食材，避免重複採購與浪費食物。

運用如Google Gemini等AI 工具，能讓此策略事半功倍。輸入現有食材清單，系統便會自動生成僅需少量額外食材的餐點方案；甚至可進一步告知AI對菜式類型的喜惡。

芝加哥 理財專家卡瑞（Clay Cary）指出，反向購物是當前最簡易的省錢策略之一，無需嚴控預算或改變購物地點，僅需更留意家中已花錢購買的食材。

坦白說，當檢視冰箱與儲藏櫃時，可能會驚訝現有食材的豐富程度。芝加哥信貸諮詢公司執行長麥考利夫（Michael McAuliffe）強調，反向購物法極具價值，尤其當食品雜貨與外食成本不斷攀升，而收入卻跟不上時。

此法真能降低食品支出？

此策略確實能削減食品開銷，馬里蘭州Wallet Hacks網站創辦人吉姆·王（Jim Wang）便是一例。吉姆說，他們每周至少安排幾頓「反向購物」的餐點，若發現冷凍庫囤積過多食材，次數還會增加。

他表示，此策略每周為他省下數百元，尤其是在蛋白質類食品上；反向購物促使全家在好市多大量採購肉類，減少浪費，「我們不會讓冷凍肉品因遺忘而過期或凍燒」。

當然，反向購物能節省的金額取決於個人情況。麥考利夫說，根據家庭規模與居住地，每周輕鬆節省50元食品支出絕非難事；若將這筆錢存入高收益儲蓄帳戶，12個月後可累積至約2653元，36個月後更將超過8000元。