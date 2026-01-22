我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

頸掛式LED閱讀燈 9萬人給5星好評

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
可充電的頸掛式LED閱讀燈。圖取自Amazon.com
可充電的頸掛式LED閱讀燈。圖取自Amazon.com

一款可充電的頸掛式LED閱讀燈，在年底節日送禮時成為熱門商品之一，並在亞馬遜網站獲得逾9萬購物者給予5星好評；他們稱讚它「超棒」、「堪稱此生最超值購物體驗」，且全年皆能派上用場。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，這款Glocusent環繞頸部的閱讀燈，設計頗具巧思，能讓人在閱讀、工作或手作時完全解放雙手，同時將光源精準投射於書頁或特定範圍，即使在黑暗中也能清晰視物。

這款多功能頸掛燈不止是閱讀燈，消費者指出，它還適用於編織、十字繡、露營、居家裝潢等場合。其中一人表示，凡是需要良好、免持照明的人都能受益，甚至能當作絕佳的免持手電筒；在飛機上閱讀時，它也能避免打擾鄰座。

更重要的是，躺在床上閱讀時能不打擾熟睡的伴侶，與傳統閱讀燈廣角投射光線不同，這款燈能將光源精準聚焦於書頁或手機螢幕。當家人在觀看電視時，也能同步閱讀或編織，無需開啟所有照明。

添購這款燈除了能避免爭執、讓伴侶安穩入睡，或在做其他事情時，身邊的家人能繼續追劇外，還有人確信，若用它取代檯燈或頂燈，能降低電費支出。

患有關節炎的亞馬遜購物者同樣熱愛這款產品。有人表示，燈光舒適柔和，有時甚至忘記自己開著燈；另一人說，這款燈另一優點是不致增加重量，對關節炎患者而言，這可是一大福音。

Glocusent閱讀燈可調節彎曲度，精準貼合個人需求；有六段亮度與三種色溫可供選擇，無論偏好明亮或柔和光線皆能滿足。八種配色選擇，更能找到最滿意的款式。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 關節 電費

上一則

預約年度健檢 「一字之差」恐收意外帳單

延伸閱讀

舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口

舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口
中國TCL電子 擬併購索尼彩電業務

中國TCL電子 擬併購索尼彩電業務
繳好市多會員費划算嗎？ 買這些商品馬上回本甚至倒賺

繳好市多會員費划算嗎？ 買這些商品馬上回本甚至倒賺
超強床墊專用吸塵器 塵蟎、黴菌、污垢剋星

超強床墊專用吸塵器 塵蟎、黴菌、污垢剋星

熱門新聞

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

2026-01-16 19:58
好市多示意圖。(聯合報系資料照片／記者王若然攝影)

好市多名牌外套售價驚人 填充物「鴨絨非鵝絨」掀論戰

2026-01-16 22:40
示意圖。（取自123RF）

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

2026-01-20 15:39

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」