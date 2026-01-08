我的頻道

鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事

4明星級健康食物 攝取過量可能悄悄破壞健康

粉紅控看過來 Lowe's迷你水桶激發多元創意用途

編譯周靜芝/即時報導
Lowe's粉紅迷你水桶可做為桌上收納工具。周靜芝╱攝影
若無法拒絕一切粉紅事物，家居裝潢用品連鎖店Lowe's新推出的粉紅迷你水桶，絕對不能錯過。Woman’s World網站報導，這款可愛小物已在社群媒體掀起熱潮，吸引消費者爭相購買；更棒的是，只要2元，便能增加粉紅控收藏陣容，或激發更多創意用途。

Lowe's粉紅水桶爆紅原因

去年12月底，Lowe's推出經典0.4夸脫迷你水桶的全新粉紅色版本，立即成為消費者必購商品，在跨入2026年之際，熱潮依舊不減。隨著情人節商品陸續進駐各大賣場，這款粉紅迷你水桶可望維持銷售熱度。

多年來，消費者熱中購買該連鎖賣場旗下Project Source品牌的5加侖粉紅水桶，而這款迷你版同樣令人愛不釋手。迷你水桶附有蓋子，且符合食品級安全標準，除了裝飾或收納外，還能拓展更多用途。

消費者對粉紅水桶的迴響

Lowe's粉紅迷你水桶在網路引發熱烈討論，一位網友在TikTok影片下留言問「我為何對這水桶如此著迷？」其他人也表達類似感受，有人驚嘆這款居家用品竟能展現如此女性化的巧思。

另一位網友說，Lowe's也開始為女孩們設計商品了；還有購物者開玩笑說，她得再跑一趟賣場了。

據Lowe's官網顯示，僅上周就賣出5萬個迷你水桶，所幸貨源仍充足；雖然無法配送1.98元的粉紅水桶，但可透過Lowe's官網預約取貨，或直接前往當地門市購買。

迷你水桶的5種創意用法

- 當作冰咖啡杯：頂部鋪上鮮奶油與彩色糖粒，打造夢幻飲品；或在桶蓋鑽孔插入吸管，方便隨身攜帶。

- 收納手作工具或辦公用品。裝入筆、剪刀、釘書機等物品，擺在桌上增添亮眼色彩。

- 收納化妝刷。所有刷具集中存放，需要時可輕鬆取用。

- 改造成迷你花盆。在底部鑽幾個孔，填入土壤後種植喜愛的種子或已開花的花卉。Lowe's官網顯示，粉色水桶與紫色風鈴草是完美搭配。

- 裝入季節限定糖果巧克力。情人節裝入應景糖果、巧克力，瞬間變成超可愛禮物。

