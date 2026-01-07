我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海南島宣傳免稅 自稱全球最大遭質疑掛羊頭賣狗肉

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

洗碗海綿易孳生細菌 竹製清潔刷是最佳替代品

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
竹製洗碗刷。圖取自Amazon.com
竹製洗碗刷。圖取自Amazon.com

廚房海綿細菌量驚人，專家提醒頻繁更換仍難杜絕風險，越來越多人改用更耐用、較不易滋生細菌的竹製洗碗刷。

根據HuffPost報導，廚房海綿其實「不太乾淨」，每立方公分的廚房海綿竟可能藏有多達540億個細菌，換算下來，細菌濃度和馬桶裡的水差不多。問題還不只如此，清洗海綿未必真能殺菌，反而可能助長某些細菌滋生，因此，專家與相關研究都建議，廚房海綿最好每周或每兩周就更換一次。只不過問題來了，這樣的更換頻率不只傷荷包，也不環保。

於是越來越多人開始尋找更耐用的替代方案，其中一個選項，就是在亞馬遜(Amazon)相當受歡迎的竹製洗碗刷，三支一組，價格約10元。雖然比一般三入裝海綿稍貴，但因為使用壽命更長，長期算下來反而更省錢。一項2022年的研究就發現，洗碗刷上的細菌量明顯低於海綿，主要原因在於刷毛乾得快，不利細菌存活，加上有把手設計，也能避免雙手直接接觸清潔表面。專家建議，洗碗刷大約每三到四個月更換一次即可，遠比海綿耐用。

這類竹製洗碗刷通常採用符合人體工學的竹柄，搭配高密度瓊麻刷毛，硬挺卻不刮傷器皿，也能有效對付乾掉的食物殘渣、油垢與污漬。竹子本身具有天然抗菌特性，瓊麻纖維也有抑菌效果。每支刷子還附吊環，方便懸掛晾乾，部分款式甚至附陶瓷底座，避免刷頭直接接觸檯面，外型上，也比傳統海綿來得好看許多。

不少用過的消費者都給出高度評價，有評論寫道，「真的很愛這些刷子，對付卡得很緊的污垢超好用，而且幾乎不產生浪費，比海綿耐用多了，也不會滋生細菌。」也有人提到，洗碗刷比多孔海綿更省清潔劑，連洗碗精的用量都跟著減少。除了洗碗，還有人拿它來清洗蔬果，一物多用。

竹製洗碗刷。圖取自Amazon.com
竹製洗碗刷。圖取自Amazon.com

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 Amazon

上一則

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

延伸閱讀

康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私

康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私
FSA、HSA買美容保養品 有條件免稅

FSA、HSA買美容保養品 有條件免稅
為何北京不會在台灣身上複製委內瑞拉行動？ 專家「這樣看」

為何北京不會在台灣身上複製委內瑞拉行動？ 專家「這樣看」
法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志

法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志

熱門新聞

示意圖。Image by Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

2026-01-01 13:43
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
氣候變遷衝擊房屋保險，不少保險公司撤離市場。（美聯社）

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

2026-01-05 10:15
Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔性會稍微改善。美聯社

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

2026-01-04 12:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

2026-01-06 09:06
迪士尼好萊塢夢工場的「印第安納瓊斯壯觀特技秀」的布景是世界上最重的可移動布景之一。資料照片。(路透)

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

2025-12-31 19:32

超人氣

更多 >
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘