洗碗海綿易孳生細菌 竹製清潔刷是最佳替代品

廚房海綿細菌量驚人，專家提醒頻繁更換仍難杜絕風險，越來越多人改用更耐用、較不易滋生細菌的竹製洗碗刷。

根據HuffPost報導，廚房海綿其實「不太乾淨」，每立方公分的廚房海綿竟可能藏有多達540億個細菌，換算下來，細菌濃度和馬桶裡的水差不多。問題還不只如此，清洗海綿未必真能殺菌，反而可能助長某些細菌滋生，因此，專家與相關研究都建議，廚房海綿最好每周或每兩周就更換一次。只不過問題來了，這樣的更換頻率不只傷荷包，也不環保。

於是越來越多人開始尋找更耐用的替代方案，其中一個選項，就是在亞馬遜 (Amazon )相當受歡迎的竹製洗碗刷，三支一組，價格約10元。雖然比一般三入裝海綿稍貴，但因為使用壽命更長，長期算下來反而更省錢。一項2022年的研究就發現，洗碗刷上的細菌量明顯低於海綿，主要原因在於刷毛乾得快，不利細菌存活，加上有把手設計，也能避免雙手直接接觸清潔表面。專家建議，洗碗刷大約每三到四個月更換一次即可，遠比海綿耐用。

這類竹製洗碗刷通常採用符合人體工學的竹柄，搭配高密度瓊麻刷毛，硬挺卻不刮傷器皿，也能有效對付乾掉的食物殘渣、油垢與污漬。竹子本身具有天然抗菌特性，瓊麻纖維也有抑菌效果。每支刷子還附吊環，方便懸掛晾乾，部分款式甚至附陶瓷底座，避免刷頭直接接觸檯面，外型上，也比傳統海綿來得好看許多。

不少用過的消費者都給出高度評價，有評論寫道，「真的很愛這些刷子，對付卡得很緊的污垢超好用，而且幾乎不產生浪費，比海綿耐用多了，也不會滋生細菌。」也有人提到，洗碗刷比多孔海綿更省清潔劑，連洗碗精的用量都跟著減少。除了洗碗，還有人拿它來清洗蔬果，一物多用。

