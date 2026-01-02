我的頻道

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

為過敏所苦？這些家居必備品可緩解不適

編譯周靜芝/即時報導
Levoit 300空氣清淨機。圖取自Amazon.com
數百萬人深受環境過敏與接觸性過敏原之苦，嚴重影響日常生活。空氣品質不佳、花粉、塵蟎、黴菌、煙霧、化學物質及寵物皮屑，是最常見的過敏原。雖然過敏尚無法根治，但仍有方法可降低接觸風險；Bobvila網站建議，不妨考慮以下這些商品，或能減輕不適症狀。

空氣清淨機

Levoit 300空氣清淨機採用高效空氣微粒子過濾網（HEPA），體積迷你、高度僅14英寸。透過360度進氣口吸入空氣，可有效淨化超過1000平方英尺的空間；還能過濾99.97%的花粉、灰塵與皮屑，並消除異味與煙霧。

未染色毛巾

這組Coyuchi未染色毛巾以永續種植與織造的有機棉製成，不含會引發皮膚刺激的化學物質與毒素；高效吸水加上快速乾燥特性，能有效抑制細菌滋生。

床墊防護罩

Hospitology抗過敏床墊防護罩。圖取自Amazon.com
清洗寢具雖能減少灰塵與過敏原，但床墊無法放入洗衣機。Hospitology抗過敏床墊防護罩採用防水、透氣材質，附有拉鍊、全面包覆床墊頂部、底部及側面，有效阻隔細菌、塵蟎、花粉與床蝨侵擾。

超細纖維床罩

打造防過敏臥室時，別忘了添置床罩。Mellanni床罩組採用雙重防過敏設計：首先，低過敏性刷毛超細纖維材質，能減少塵蟎滋生、濕氣積聚及過敏原附著，同時具備抗褪色、抗皺及抗污漬特性；此外，超大尺寸設計可阻隔床底積聚的灰塵。

空氣品質監測器

Airthings 2930 Wave Plus空氣品質監測器除可監測溫度、氣壓與濕度外，更能偵測揮發性有機化合物、氡氣及二氧化碳濃度。監測並調節室內濕度尤其重要，可預防因潮濕而滋生的黴菌，或因乾燥而引發的感冒與流感。這款可平放或壁掛的裝置，在其前方揮手即可取得最新資訊：綠燈代表空氣品質良好、黃燈代表中等，紅燈則表示空氣品質不佳。

蒸氣拖把

Bissell Power Fresh蒸氣拖把。圖取自Amazon.com
蒸氣是對抗細菌與碎屑的強力幫手，Bissell Power Fresh蒸氣拖把能為木地板、磁磚及其他硬質地面進行蒸氣消毒。它能在不使用有害化學物質的情況下，消滅99.9%的細菌。針對頑固污漬，可翻轉的簡易刷頭能輕鬆除污，且操作靈活，能輕鬆繞過家具並深入下方需清潔區域。

