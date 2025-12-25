物價攀、ICE掃蕩 紐約華裔店家嘆買氣變差

我的頻道

記者馬璿／紐約即時報導
雜貨店金星百貨陳老闆則指出，聖誕節當天前來購買聖誕帽與玩具的顧客確實增加，當日來客量也比平常多，但相比去年的聖誕節「差得多」。(記者馬璿／攝影)
雜貨店金星百貨陳老闆則指出，聖誕節當天前來購買聖誕帽與玩具的顧客確實增加，當日來客量也比平常多，但相比去年的聖誕節「差得多」。(記者馬璿／攝影)

聖誕佳節到來，布碌崙(布魯克林)8大道攤商與民眾紛紛上街，下午時分人潮洶湧。然而當地商家透露，由於物價上漲、清潔局查緝加上移民和海關執法局(ICE)官員的突襲，近幾個月即使人流湧動，買氣卻不佳，眾多來自外州的顧客也因擔憂而減少來訪8大道的頻率，導致店家嘆「生意是愈來愈難做」。

當日街上可見不少民眾身穿紅色、綠色並戴上聖誕節相關的髮飾與帽子。而趁著聖誕節政府官員休假期間，諸多過去擔心查緝與沒收的攤販也抓緊機會出籠擺攤。販售水果的易先生過去曾被清潔局人員以牌照不合規沒收，但他無奈表示，自己收到罰單後上庭解釋並提供牌照號碼獲得法官的核可認證，卻還是接連被掃蕩，且ICE官員出沒也讓許多外州人口不敢上街走動，眾人才會趁著國定假日抓緊時機購物及擺攤做生意。而另一名同樣販售水果的攤販也感嘆道，「(民眾)都是為了生存才鋌而走險」。

販售魚丸的李女士則表示，由於經濟下行，即使路面可見眾多人群，買氣也不會因此上升，「大家都沒有錢，只會挑最便宜的買」。而對於未持有合格牌照且不諳英語的她來說，食品的街邊販售許可門檻太高，收入也難以負擔店面成本，僅能暫時以此種方式少量販售商品，「只是出來混口飯吃的而已」。不過她也指出，民眾消費力下降帶來的影響，不僅只衝擊到路邊的攤商，需要負擔店租的商家更是不易。

而在8大道開設電器行的陳女士也認同買氣不佳的情況，她表示，雖然清潔局的頻繁查緝確實讓店門口多出了空間，也減少削價競爭的對手，但過去店家大量仰賴的外州顧客量如今早已不復以往。關稅、物價、移民局官員的逮捕情況都嚴重衝擊到店家的生意，但即使如此店家也不敢漲價，只能自行吸收不斷上升的成本。

雜貨店金星百貨陳老闆則指出，聖誕節當天前來購買聖誕帽與玩具的顧客確實增加，當日來客量也比平常多，但相比去年的聖誕節「差得多」。他推測其中原因仍不離低迷經濟，在顧客量減少、成本增加但店家不敢漲價等多重壓力下，他也坦言偷竊的次數也比過去頻繁，但作為商家，他們也僅能繼續老實做生意。

聖誕節當日，布碌崙8大道街上可見不少民眾身穿紅色、綠色並戴上聖誕節相關的髮飾與帽子。(記者馬璿／攝影)
在物價上漲、清潔局查緝加上ICE官員的突襲下，店家透露即使近幾個月即使人流湧動，買氣卻不佳。(記者馬璿／攝影)
聖誕佳節到來，布碌崙8大道攤商與民眾紛紛上街，下午時分人潮洶湧。(記者馬璿／攝影)

