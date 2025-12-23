我的頻道

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

6種Trader Joe’s冷凍食品 不到11元便可一飽口福

編譯周靜芝/即時報導
連鎖超市Trader Joe's。（路透）

享受美食未必得在餐廳花大錢，連鎖超市Trader Joe's推出的冷凍食品，包裝與口味皆頗具質感，價格卻十分親民。GO Banking Rates網站選出以下六款均低於11元的商品，可為在家用餐增色不少。

1. 迷你菲力牛排酥（Mini Filet Mignon en Croute）$9.99

這款限時推出的開胃菜以牛里脊、蘑菇與紅蔥頭為餡料，包裹於千層酥皮中，無論在何種晚宴上皆能成為亮點。

2. 迷你蘑菇塔（Mini Mushroom Tartelettes）$5.49

這款限時推出的冷凍開胃小食，是搭配迷你菲力牛排酥的絕佳素食餐點。每份一口大小的酥皮內餡，包含蘑菇與香菇薄片、蒜末、紅蔥頭、帕瑪森起司、奶油起司及瑞可塔起司。

3. 天然醃製培根干貝卷（Uncured Bacon-Wrapped Scallops）$10.99

培根的香味與新鮮干貝的甘甜，呈現出絕妙組合。每包即食開胃菜內含八個美味干貝卷。

4. 松露燉飯（Truffle Risotto）$4.99

若正尋找華麗配菜，這款松露燉飯正是首選。這款同樣是限時供應的冷凍美食，結合義大利卡納羅利（Carnaroli）米、阿夏戈（Asiago）起司、發酵奶油、白酒、鮮奶油與黑松露。

5. 蒜味香草奶油淡菜（Garlic & Herb Butter Mussels）$5.99

這款冷凍料理用途廣泛，可作為開胃菜、配菜、義大利麵佐料或主餐。每盒含12顆來自法國、煮熟且風味濃郁的淡菜。同樣限時供應，宜把握機會選購。

6. 日式舒芙蕾起司蛋糕（Japanese Soufflé Cheesecakes）$3.49

這款日本進口的獨特甜點，融合舒芙蕾的輕盈與傳統起司蛋糕的濃郁。每盒內含兩塊單人份起司蛋糕。

