南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

快訊

世界新聞網／輯
廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）
台灣人赴美在自家後院種菜，吸引許多當地人關注。小紅書網友「Catherine在美國」分享自己與朋友造訪加州一處台灣人自家菜園的經驗，影片中可見園內栽種多種台灣常見水果與蔬菜，包括蓮霧、釋迦、楊桃、木瓜、紅心火龍果等，讓她直呼「第一次見掛在樹上的蓮霧、釋迦」，並形容火龍果「超級甜」，離開時也買了蔬果帶走。貼文引來大量網友詢問地點、價格與是否需要預約，成為近期熱門的生活採買分享。

Catherine在影片中以「帶你們看一個台灣人的自家菜園」開場，指出園主在自家院子栽種「數百種果樹」，她逐一拍下園內作物，包括不同品種的蓮霧、樹上掛滿且「比臉還大」的木瓜、台灣知名的釋迦果、楊桃，以及「特別甜」的紅心火龍果；蔬菜部分則介紹大頭菜、龍鬚菜、銅蒿、絲瓜、柚子樹等，還提到許多蔬菜她「都不認識」。此外，菜園也販售果樹苗，她透露朋友買了一棵約70美元，並稱結帳時買了不少蔬菜水果。

留言區中，最常見的問題是「地址在哪」。Catherine提供地點「12343 213th St Hawaiian Garden, CA90716」，也有網友補充在LA地區。對於是否需要預約，她建議「最好打電話問一下比較好」。價格方面，有人詢問蓮霧過去曾賣到每磅15美元，Catherine回應當天「現在沒貨了，只剩一點分給我們嘗嘗」；也有人詢問蔬果是否偏貴，她表示「覺得還可以，不算貴」，但亦有網友直言「價格貴得離譜」，引發不同感受。

另有網友提到影片中的絲瓜可能是「蘋果絲瓜」，在華人超市99大華曾看過；也有人驚訝後院規模，問「院子怎麼可以這麼大」，Catherine推測應是「買的大房子」。部分觀眾則從YouTube認出園主，留言「看過他在YouTube上的火龍果種植」、「沒想到後院這麼大」。

Catherine介紹的這位園主，正是來自台灣的廖大盛，根據世界日報早前報導，廖大盛早年在台灣從事建築業，1998年移居南加州後因語言與法規等因素轉換跑道，從少量種植家鄉蔬果開始，逐漸發展成對外開放的特色菜園。農場以蓮霧與火龍果為主力，並栽種龍鬚菜、絲瓜、苦瓜等台灣作物；面對南加州日夜溫差大、夏季高溫與冬季霜降等挑戰，他透過遮陽、防寒與精準澆灌等方式維持作物品質，每周開放固定天數販售，吸引當地華人上門採買。

加州 華人超市 南加 小紅書

