迷你可攜式電暖器 瞬間溫暖家中任何角落

編譯周靜芝/即時報導
迷你電暖器ASNUG Space Heater。圖取自Amazon.com
迷你電暖器ASNUG Space Heater。圖取自Amazon.com

當天氣冷得像住在冷凍庫裡，許多人可能正尋找任何能帶來溫暖的方法；面對不斷攀升的電費或建築隔熱不良，猛開暖氣未必是最好的辦法。

若不想花大錢買笨重又佔空間的電暖器，哈芬登郵報（HuffPost）推薦一款迷你電暖器ASNUG Space Heater，使用者稱讚它能「溫暖整個小房間」。這款小巧的電暖器僅6英寸高，有5種顏色可供選擇，其中黑色款在亞馬遜正享29%折扣，價格不到15元（以網站標示為準），是數月來最低價。

購物者指出，這款簡約圓球造型電暖器可愛美觀，更愛它「真正能塞進任何角落」的優點；它能在數秒內迅速升溫並開始供暖，其小巧卻強大的效能令人驚嘆，被稱讚為「威力十足」、「物超所值」，無論放在書桌、客廳茶几甚至兒童房都合適。署名克里斯的網友留言說，這款電暖器讓他整個臥室溫暖舒適，他打算再買一台放浴室裡。

這款電暖器僅設單一開關按鈕，LED燈顯示運作狀態。雖無法調節溫度，多數用戶卻喜愛這種簡約設計，稱其單一高溫模式令人耳目一新，操作簡單。

採用耐高溫、阻燃材質，搭配可自動調節的陶瓷發熱體，能有效防止過電流。產品並配備多重過熱防護機制：隔熱外殼、強化安全插頭，以及傾倒時自動斷電等功能。消費者表示，電暖器使用時表面均保持低溫狀態，大幅提升安全感。

署名勞倫的購物者說，他為34英尺的露營車買了這款小型電暖器，表現堪稱完美；它升溫迅速、運轉靜音，更配備傾倒與過熱防護功能，讓他在狹小空間裡倍感安心。體積小巧可收納至角落，卻仍具備快速暖化整輛露營車的強勁效能。單鍵操作設計極其簡便，且耗電量不高，是他為露營車買過最超值的小物之一。

