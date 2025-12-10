我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026投資布局 巴菲特傳達3點明確訊息

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

彈性拉伸帶 緩解全身疼痛、預防運動傷害

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
StretchRite多功能的全能型拉伸帶。圖取自Amazon.com
StretchRite多功能的全能型拉伸帶。圖取自Amazon.com

不少人都知道伸展拉筋會有不少好處，例如增加肢體靈活度、提高健身的、幫助治療並預防背部疼痛 、緩解壓力、讓大腦平靜、減緩緊張性頭痛……等等。其中一款售價僅30元的設備，就可以用來拉伸全身，起到緩解疼痛作用。

根據網媒赫芬頓郵報 (Huffpost) 的介紹，StretchRite 是專門提供家用復健工具，現在推出一款具有多功能的全能型拉伸帶，使用者在家中鍛練時，不但做到拉筋作用，還有類似在物理治療診所接受理療時的效果。

馬洛尼(Patrick Maloney)是紐奧良杜蘭大學運動醫學研究所(Tulane Institute of Sports Medicine) 的首席運動教練。他向 Huffpost 說，伸展拉筋是維持正常活動的關鍵，有助日常活動及減輕疼痛，正如梅奧診所(Mayo Clinic)所說，也能預防運動傷害。

若然有輔助器材自然相得益彰，這款StretchRite拉伸帶，目的就是讓伸展拉筋變得更加輕鬆便捷。

這款獲得專利的拉伸帶，採用非彈性材料製成，配備有 6 個符合人體工學的手柄，在方便作出有效且正確的拉伸的同時，還能輕鬆控制拉伸的力度。每個獨立的手柄還有視覺提示，幫助使用者監測柔軟度的提升。

馬洛尼指出，運動醫學領域裡有「運動鏈」之說，每個關節之間都互有關聯，例如髖屈肌的緊繃感，可能會導致腰痛或其他肌肉骨骼酸痛。

而 StretchRite 拉伸帶的用家對這款拉伸帶表示滿意，因為它幾乎針對所有肌肉群作出拉伸，從脛骨到酸痛的背部，再到網球肘等。

若然不能確定如何展開所需的拉伸，不用擔心，StretchRite 附帶一份簡單易懂的指南，幫助制定有效的拉伸計畫。

用家們認為，這款輔助性工具尤其適合手部力量不強，又或擔心伸展運動安全性的人士。

關節

上一則

2026投資布局 巴菲特傳達3點明確訊息

延伸閱讀

降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油

降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油
全美這10州最難找到約會對象 華盛頓州排第二、它苦吞榜首

全美這10州最難找到約會對象 華盛頓州排第二、它苦吞榜首
弄丟iPhone要注意 就連收到手機尋獲位置簡訊都是詐騙

弄丟iPhone要注意 就連收到手機尋獲位置簡訊都是詐騙
這款茶樹洗髮精 消費者大讚能緩解頭痛

這款茶樹洗髮精 消費者大讚能緩解頭痛

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

2025-12-08 10:18
示意圖。（取自123RF）

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

2025-12-08 15:29
運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

2025-12-05 09:06
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

2025-12-07 13:34
儘管加拿大多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異。Image by Larry from Pixabay

美國駕駛這5習慣 恐在加拿大吃罰單

2025-12-06 14:36

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重