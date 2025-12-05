我的頻道

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

CDC推翻多年規則 不再建議新生兒施打B肝疫苗

這款茶樹洗髮精 消費者大讚能緩解頭痛

編譯周靜芝/即時報導
茶樹洗髮精。圖取自Amazon.com
茶樹洗髮精。圖取自Amazon.com

世界衛生組織（WHO）統計，頭痛困擾全球40%人口，這相當31億人，無論是偏頭痛、叢集性頭痛或緊張型頭痛，自己或身邊親友可能經常飽受其苦；尤其在乾燥的冬季，發作頻率更會加倍。哈芬登郵報（HuffPost）報導，儘管有止痛藥、熱敷墊等治療方法，但一款帶有清涼感的茶樹洗髮精，意外地讓多位使用者表示對緩解頭痛有所幫助。

Paul Mitchell茶樹特效洗髮精與護髮素目前在Ulta美妝平台有40%折扣，亞馬遜亦推出護髮素40%優惠（價格以網站標示為準）。

許多使用者反映，這款洗髮精不僅能清除頭皮屑與污垢，憑藉頭皮的沁涼感與茶樹精油的清新舒緩香氣，更意外成為對抗頭痛的秘密武器。

一位患有偏頭痛者在Ulta留言表示，茶樹香氣不像其他產品那般濃烈，薄荷讓頭皮產生清涼微刺感，在漫長一天後或頭痛發作時使用，感覺超級舒服。還有人提到，由於試用後成功緩解頭痛，已加購大瓶裝。

署名Ash的購物者說，她長期受頭痛與偏頭痛困擾，這款洗髮精救了她；每次發作時，她都用它起泡後靜置五分鐘，這是目前唯一有效的方法。

同系列的護髮素，與洗髮精相同，配方亦含茶樹精油，讓頭皮微刺感。一位使用者表示，每當偏頭痛或劇烈頭痛來襲時，她都會將淋浴水溫調至能承受的最高度，再將洗髮精塗抹於頭髮上，靜置讓頭皮與頸部感受茶樹油的沁涼微刺感；2-3分鐘後以熱水沖淨，過程中持續深呼吸，多數時候能減輕疼痛。

這款洗髮精的核心功能：徹底清潔並滋養髮絲與頭皮，也備受肯定。使用者Ulta Jeri說，20年來飽受頭皮乾燥脫屑的困擾，用這款洗髮精洗一次就解決了；雖然不怎麼喜歡它的味道，但頭髮乾了後氣味會轉變，白天反而清新怡人。

