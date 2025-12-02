像玩盲盒 Trader Joe's 地區限定神秘購物袋回歸

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
Trader Joe's一直是佳節購物的好去處。(美聯社)
Trader Joe's一直是佳節購物的好去處；從烘焙原料到甜點，這家超市可以說是應有盡有，甚至還有更多；而這些佳節慶典好物可不只限於食品；最近，這家超市的神秘季節限定產品「Trader Joe's盲袋」的回歸，就引起了顧客們的熱烈討論。

Trader Joe's的盲袋之前受疫情影響中斷了三年後，在2023年驚喜回歸，並從此成為大家每年購物的必搶產品。這次，根據社群媒體消息，Trader Joe's的盲袋已經再次回歸，準備好為你下一次購物之旅，添加一些樂趣。

每個盲袋裡都包含三個可重複使用且圖案不同的購物袋；同時，如產品名稱所示，你在購買時，並無法得知你會買到哪款購物袋。

Trader Joe's一直以來，都以其獨具特色、以地域為靈感的環保購物袋而聞名；這些購物袋上的圖案，與每家Trader Joe's門市所在地的特色或是相關物品和地標相呼應。然而，這些購物袋通常只能在它們所代表的城市或州所在地區銷售；而這些盲袋則是能讓顧客有機會獲得來自全美各地不同城市和州特色圖案的購物袋。

社群媒體上的粉絲們對盲袋的回歸，都表示欣喜若狂。

「Trader Joe's的手提袋就是我們的愛，」一位使用者寫道；「今天就去買！」另一位使用者寫道。

每年，粉絲們都會努力尋找自己心儀的特定「稀有」圖案；目前看起來，2025年最受追捧的是花店和紐約市圖案的購物袋。

要注意的是，Trader Joe's家的盲袋通常很快就賣光，而且不會補貨；所以，若你想要體驗開盲袋的樂趣，最好趕快行動。

