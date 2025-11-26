火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

在美國，感恩節是一年中的美食節日，但也帶來極大壓力；從頭開始製作的烤火雞與多道配菜，想到便令人生畏。圖：pixabay

在美國，感恩節 是一年中的美食節日，但也帶來極大壓力；從頭開始製作的烤火雞與多道配菜，想到便令人生畏。所幸超市提供了預製的感恩節餐點，省去不少麻煩，當需款待賓客又沒有太多時間準備時，倉儲式賣場好市多 （Costco）與山姆會員店（Sam's Club）是多數人的選擇。

美食網站Delish比較了這兩家賣場所提供的即食、完整感恩節套餐，經內部實測，幫助臨時需端出節慶盛宴者，決定該選哪一款。

套餐內容

好市多火雞套餐，標價為270元，可供8-10人食用，包含11項食材：帶皮火雞胸肉、馬鈴薯泥、起司通心粉、奶油玉米、燉青豆、玉米麵包填料、12個餐包、肉汁醬、蔓越莓醬、南瓜 派、蘋果派。

總重量略超過28磅，除甜點、蔓越莓醬與肉汁需提前一天解凍外，所有食材皆可直接冷凍加熱。

山姆會員店的100元感恩節套餐，可供10人食用，包含九項食材：整隻胡桃木燻製火雞、馬鈴薯泥、地瓜泥、起司通心粉、奶油玉米、蔓越莓乾杏仁燉青豆、節日沙拉、24個餐包、南瓜派。

雖然沒有肉汁、沒有填料、也沒有蔓越莓醬，但山姆會員店以食物份量彌補了這項缺失；儘管比好市多的套餐少了兩道菜，卻多出約5磅的食物，價格也不及好市多的一半。由於所有食材皆為冷藏而非冷凍，備餐過程相對簡便，多數配菜只需覆蓋鋁箔紙烘烤。

實際品鑑

Delish以辦公室感恩節聚餐進行實測，山姆會員店的餐點以色澤、風味與均衡調味征服多數人。帶著火腿般煙燻香氣的火雞，腿部肉質柔軟多汁，連討厭火雞的人都大為改觀；加上起司濃郁的通心粉、蒜香十足且酥脆的青豆，以及鬆軟的餐包，稱得上是完美的感恩節大餐。

不過仍可透過幾項配料提升體驗：缺席的肉汁令人遺憾，地瓜若能佐以棉花糖更佳，沙拉搭配自製醬汁風味更好；但這些缺點很容易改善，無損整體餐點的表現。

對於好市多的套餐，Delish的工作人員則少有讚美。火雞胸肉雖保持濕潤，但鹹度略高，多數配菜色澤黯淡、口感爛糊，令人不敢恭維。奶油玉米與南瓜派評價尚可，但仍配不上其高出許多的定價。

結論

經20餘人品嚐各款餐點後，結論是：山姆會員店徹底完勝好市多。在相同菜餚中，山姆會員店的平均分數幾乎全面領先，好市多僅以南瓜派勝出。

山姆會員店在新鮮度、風味、價格與彈性上全面獲勝，每道菜皆可單獨購買，自由搭配理想的感恩節菜單。