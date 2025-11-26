我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國，感恩節是一年中的美食節日，但也帶來極大壓力；從頭開始製作的烤火雞與多道配菜，想到便令人生畏。圖：pixabay
在美國，感恩節是一年中的美食節日，但也帶來極大壓力；從頭開始製作的烤火雞與多道配菜，想到便令人生畏。圖：pixabay

在美國，感恩節是一年中的美食節日，但也帶來極大壓力；從頭開始製作的烤火雞與多道配菜，想到便令人生畏。所幸超市提供了預製的感恩節餐點，省去不少麻煩，當需款待賓客又沒有太多時間準備時，倉儲式賣場好市多（Costco）與山姆會員店（Sam's Club）是多數人的選擇。

美食網站Delish比較了這兩家賣場所提供的即食、完整感恩節套餐，經內部實測，幫助臨時需端出節慶盛宴者，決定該選哪一款。

套餐內容

好市多火雞套餐，標價為270元，可供8-10人食用，包含11項食材：帶皮火雞胸肉、馬鈴薯泥、起司通心粉、奶油玉米、燉青豆、玉米麵包填料、12個餐包、肉汁醬、蔓越莓醬、南瓜派、蘋果派。

總重量略超過28磅，除甜點、蔓越莓醬與肉汁需提前一天解凍外，所有食材皆可直接冷凍加熱。

山姆會員店的100元感恩節套餐，可供10人食用，包含九項食材：整隻胡桃木燻製火雞、馬鈴薯泥、地瓜泥、起司通心粉、奶油玉米、蔓越莓乾杏仁燉青豆、節日沙拉、24個餐包、南瓜派。

雖然沒有肉汁、沒有填料、也沒有蔓越莓醬，但山姆會員店以食物份量彌補了這項缺失；儘管比好市多的套餐少了兩道菜，卻多出約5磅的食物，價格也不及好市多的一半。由於所有食材皆為冷藏而非冷凍，備餐過程相對簡便，多數配菜只需覆蓋鋁箔紙烘烤。

實際品鑑

Delish以辦公室感恩節聚餐進行實測，山姆會員店的餐點以色澤、風味與均衡調味征服多數人。帶著火腿般煙燻香氣的火雞，腿部肉質柔軟多汁，連討厭火雞的人都大為改觀；加上起司濃郁的通心粉、蒜香十足且酥脆的青豆，以及鬆軟的餐包，稱得上是完美的感恩節大餐。

不過仍可透過幾項配料提升體驗：缺席的肉汁令人遺憾，地瓜若能佐以棉花糖更佳，沙拉搭配自製醬汁風味更好；但這些缺點很容易改善，無損整體餐點的表現。

對於好市多的套餐，Delish的工作人員則少有讚美。火雞胸肉雖保持濕潤，但鹹度略高，多數配菜色澤黯淡、口感爛糊，令人不敢恭維。奶油玉米與南瓜派評價尚可，但仍配不上其高出許多的定價。

結論

經20餘人品嚐各款餐點後，結論是：山姆會員店徹底完勝好市多。在相同菜餚中，山姆會員店的平均分數幾乎全面領先，好市多僅以南瓜派勝出。

山姆會員店在新鮮度、風味、價格與彈性上全面獲勝，每道菜皆可單獨購買，自由搭配理想的感恩節菜單。

好市多 感恩節 南瓜

上一則

免費退貨成過去式 黑五莫衝動購物

下一則

可口可樂用於園藝7妙招 但這3項應避免

延伸閱讀

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪
好市多這10樣好物 美食達人：節日宴客必備

好市多這10樣好物 美食達人：節日宴客必備
孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養
感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

熱門新聞

網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生