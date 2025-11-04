白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

據雅虎 新聞網報導，許多人討論整顆蛋和蛋白哪個更好，但在超市裡，另一個常讓人困惑的問題是：棕色蛋和白色蛋哪個更好？有些消費者會買自己熟悉的品牌，有人總是拿白蛋盒，也有人偏好棕蛋，認為它們更健康。但事實上，兩者真的有差別嗎？

白蛋與棕蛋真的有差別嗎？

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。白羽毛的母雞（如白來航 White Leghorns）會下白殼蛋，而紅褐色母雞（如羅德島紅 Rhode Island Reds）會下棕殼蛋。蛋殼的顏色來源於母雞在蛋形成時附加的色素，蛋內的營養和外觀基本相同。

研究指出，棕蛋殼的色素會受到母雞年齡、環境及壓力的影響。年長母雞產的蛋殼通常較淺，而經常受干擾或生病的母雞可能色素沉積較少。總體而言，蛋殼顏色不會影響營養價值或烹飪表現。

白蛋和棕蛋的味道不同嗎？

蛋的味道差異主要取決於新鮮度和飼料，而不是蛋殼顏色。當地農場的雞蛋 通常在幾天內就收集出售，使蛋黃味道濃郁、口感緊實。由於許多農場飼養的是棕蛋品種，人們容易將味道與顏色聯想在一起。

飼料也會稍微影響蛋味。自由覓食的母雞吃昆蟲、蔬菜或多樣穀物混合飼料，其蛋味可能與室內飼養、吃標準飼料的母雞略有不同。無論是白蛋還是棕蛋，只要新鮮度和處理方式相同，煮熟後味道都是一樣的。

棕蛋比白蛋健康嗎？

很多人認為棕蛋比白蛋更健康，但這其實是迷思。蛋的營養主要受母雞飲食和生活環境影響，而與蛋殼顏色無關。研究顯示，戶外活動的母雞蛋因曬太陽時間較長，維生素D含量可能較高；飼料中添加的Omega-3脂肪酸或其他營養物質，也會改變蛋的成分。相比之下，棕蛋與白蛋在相同條件下，其營養價值並無顯著差異。

為什麼白蛋比棕蛋便宜？

價格差異主要來自母雞品種。白蛋母雞如白來航體型較小，食量少，但產蛋量高；棕蛋母雞體型較大，需更多飼料，產蛋量少，因此成本較高。商業化生產下，大量產的白蛋自然價格更低。

烘焙和烹飪時，棕蛋與白蛋哪個更好？

在廚房裡，蛋殼顏色對味道和口感幾乎沒有影響。烘焙時，蛋的新鮮度才是關鍵：

．新鮮蛋：蛋白濃稠，結構強，適合水波蛋或打發蛋白做蛋白霜。

．稍放舊的蛋：蛋液混合更均勻，容易打入空氣，做出的蛋糕更鬆軟。

．馬卡龍技巧：將蛋白在冰箱中敞口放置24至48小時（或鬆散覆蓋至3天），部分水分蒸發，蛋白結構變弱，更容易打發，形成細緻穩定的蛋白霜，使馬卡龍表面光滑、底部膨鬆。

如何在超市挑選最佳雞蛋

蛋的品質主要取決於母雞的生活環境和飼料，蛋殼顏色無關。不同類型的雞蛋挑選建議如下：

．傳統蛋：最常見，母雞多在擁擠室內雞舍，飼料可能含添加劑或化學物質，品質較一般。

．放養蛋：標示放養，但大型農場可能只有小範圍戶外活動，實際差別有限。

．有機蛋：母雞吃經認證有機飼料，不含激素、抗生素或砷，農場遵守更嚴格規範，是更安全的選擇。

．牧場放養蛋：母雞真正生活在戶外，吃草、昆蟲等天然食物，蛋黃顏色較深，Omega-3、葉酸及維生素A、E含量較高。

選擇標示「有機牧場放養」的蛋盒，通常母雞生活條件較好，飼料乾淨，品質較佳。

蛋的顏色不決定品質和味道。新鮮度以及母雞的飼養方式才是關鍵。烘焙或烹飪時，棕蛋和白蛋表現相同。若想買更健康的雞蛋，選有機或牧場放養，並注意生產日期。