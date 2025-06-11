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有健康風險「胡椒博士」無糖飲料召回等級升高

記者張聲肇／即時報導
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示意圖。（路透）
示意圖。（路透）

食藥局因「胡椒博士」無糖飲料有健康風險，5日將上個月的自動召回等級升高為二級召回，認定此品牌12盎司罐裝飲料，喝了「可能導致暫時或醫學上無法逆轉的不良健康後果」，但導致「嚴重不良健康後果的可能性不大。」

食藥局和胡椒博士產品公司5月23日聯合發布主動召回聲明，召回1萬9203箱12罐裝和24罐裝 Dr Pepper Zero Sugar飲料。

提升召回等級，主要因為這名為無糖的飲料，其實糖粉的含量與一般罐裝飲料無異，每罐多達39公克。胡椒博士飲料的生產商是佛州傑克遜維爾的百事飲料公司（ Pepsi Beverages ）。

這批召回產品的產品編號為XXXXRS05165 ，最佳賞味期限為2026年2月16日，僅供銷給佛州、喬治亞和南卡州零售商。召回也僅限「胡椒博士」無糖飲料，不涉及其他胡椒博士飲料。

已購買召回飲料的消費者，可到原購買商店退貨，全額退款，不然就拋棄勿用。

產品標誌如此誤導，會讓糖尿病患者誤以為真的無糖，一旦喝了，可能血糖飆高，引發口渴、視力朦朧等症狀。中醫稱糖尿病為消渴症。

克里夫蘭診療醫院指出，如果高血糖症不予治療，可能惡化為足以致命的糖尿病酮酸血症（ ketoacidosis），可能症狀包括嘔吐、腹痛、呼吸深快速、排尿量增加、全身乏力、神智不清，嚴重時會昏迷。

可口可樂公司上周致函好市多會員，主動召回Topo Chico礦泉水，因有含綠膿桿菌（又稱銅綠假單胞菌- pseudomonas aeruginosa)之虞，主要對象是5月20-29日賣到德州和路易斯安那州好市多商場的一批。

身體健康的人受綠膿桿菌影響的風險不高，但對免疫力較弱的人，可能造成「輕微的健康後果」，廠商因此召回，以策安全。

召回的礦泉水為18罐裝，產品編號13A2541在包裝箱和每罐上部都看得到。已購買的消費者同樣可以退貨、退款。

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