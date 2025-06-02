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有那不勒斯的味道…這款披薩烤爐輕巧可攜帶

編譯莊瑞萌／即時報導
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Gozney Roccbox戶外披薩爐。圖取自Amazon.com
Gozney Roccbox戶外披薩爐。圖取自Amazon.com

夏日來臨，你是否準備在家中享受戶外披薩派對？根據Yahoo Home & Garden專欄作家格拉內羅(Kristin Granero)評測報導，如果想要在家烤出媲美專業餐廳水準的披薩，除了傳統的烤石搭配家用烤箱外，專業的戶外披薩爐更是升級的不二選擇。

雅虎(Yahoo)報導，格拉內羅經過多款市售頂尖品牌測試後，將「Gozney Roccbox」評選為市場上的最佳產品，她形容這款爐子是一款「未來感十足的披薩烤爐」，外型獨特且功能強大。Roccbox可使用木柴或燃氣雙加熱模式，最高溫度可達華氏932度，製作一張披薩只需短短60秒。

現在這款Roccbox更在亞馬遜(Amazon)推出限時優惠活動，因此，價格來到歷史新低，也是戶外用餐旺季的絕佳入手機會。

格拉內羅提醒，雖然這款爐子便於攜帶，但由於爐身設計較小，烤爐內食材離火源較近，建議烘烤時務必留意，避免燒焦。她表示，Roccbox搭配多種貼心設計，例如可收折的支架，方便放置於戶外桌面或攜帶外出，爐體表層具備特殊防燙塗層，輕觸時不易燙傷，但使用時仍需留意安全。

不僅專業測評高度肯定，Gozney Roccbox也深受消費者喜愛，已有超過1600位亞馬遜顧客留下好評。有人表示，「這讓我們重新找回了那股拿坡里的味道，真的很棒！」更有用戶分享說，「我之前買過幾台便宜的披薩爐，結果還是得回來買Roccbox，早買早享受！它的多用途設計讓烹飪變得超簡單，而且清理容易，不需要太多準備，就能享受披薩之夜的樂趣。」

不過，即使Roccbox現在折價99元，對部分消費者來說價格仍可能讓人有些卻步。若以達美樂(Domino’s) 12吋起司披薩為例，單價大約11元，但加上外送費與小費，價格可能超過20元，若再加上配料，費用還會更高。換句話說，購買一台Roccbox的費用，大約等於20次外送披薩的花費。也就是說，使用Roccbox最多20次自己動手做披薩就能回本，還能隨心所欲地加入自己喜歡的配料，盡情發揮創意。

美國知名披薩評論網站WorstPizza.com創辦人阿格拉諾夫(Craig Agranoff)也給予高度評價，他表示說，「Roccbox的雙燃料設計(燃氣與木柴)提供更多選擇，內建溫度計則方便精準控溫。」他補充，「我常在家裡或戶外聚餐、野餐時使用它，預熱速度快，清理方便，對於不想擁有大型烤爐的用戶來說，這是一個超棒的選擇。」

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