這款北歐健走杖 讓走路更輕鬆還能促進心臟健康

TrailBuddy健走杖。圖取自Amazon.com

一項發表在「加拿大心臟病 學雜誌」上的研究指出,堅持北歐健走(使用健走杖或登山杖行走)的參與者發現心臟功能有所改善;與普通走路相比,使用健走杖或登山杖會迫使走路者用到上肢與下肢肌肉,達到更全面的運動效果。

哈芬登郵報報導,除了改善心臟健康外,許多購買TrailBuddy健走杖的消費者表示,這款在亞馬遜 上評分最高的健走杖,為每日的步行活動帶來額外好處,尤其適合初次嘗試這項運動的人。

多數購物者表示,這款可折疊且結構堅固的健走杖讓步行更輕鬆、更安全,甚至改善了姿勢,使步行成為更舒適的體驗。例如,多位曾因舊傷或其他健康問題導致行走困難的人表示,TrailBuddy健走杖是他們得以自信完成獨立步行與健康目標的實惠選擇。

TrailBuddy健走杖採用航空級鋁合金材質,重量不到10盎司,高度可調整至54 英寸,適合多數體型;未完全開展時,可折疊至24.5英寸,或拆卸至僅21英寸,便於收納或攜帶,尤其適合需大量徒步旅行的場合。健走杖上的槓桿鎖可確保足夠牢固,能承受體重,且只需一隻手即可調整高度。

這款健走杖配有三套不同的尖端附件,無論是在崎嶇地形、泥濘小徑上行走,或只是在街道上散步,都能滿足需求。一位購物者表示,在威斯康辛州的冬季使用這款健走杖在冰上與雪地行走,感到非常安全。

TrailBuddy健走杖的另一個簡單而貼心的設計是,吸濕排汗的軟木手柄上都配有護腕帶,提供額外的支撐。

「今年最佳購買」、「物有所值」與「比拐杖好用」是TrailBuddy健走杖用戶的一些評價。其中一人表示,他喜歡這些手杖的運動風格設計,它們減輕了他步行的疼痛。他說,他天生腳部有問題,髖部患有骨質疏鬆症,由於體重超重,長距離走路便會感到疼痛;這些手杖減輕了他的腳與髖部承受的重量,讓疼痛減輕許多;此外,感覺走路時全身都在運動,因此效果更好。

另一位消費者表示,他脊椎骨折,走路時需要一些支撐,使用這款健走杖能保持平衡與挺直背走路。他說,健走杖提供了所需的支撐,使他能夠更輕鬆、更安全地進行短距離步行。

