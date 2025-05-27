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這款北歐健走杖 讓走路更輕鬆還能促進心臟健康

編譯周靜芝/即時報導
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TrailBuddy健走杖。圖取自Amazon.com
TrailBuddy健走杖。圖取自Amazon.com

一項發表在「加拿大心臟病學雜誌」上的研究指出，堅持北歐健走（使用健走杖或登山杖行走）的參與者發現心臟功能有所改善；與普通走路相比，使用健走杖或登山杖會迫使走路者用到上肢與下肢肌肉，達到更全面的運動效果。

哈芬登郵報報導，除了改善心臟健康外，許多購買TrailBuddy健走杖的消費者表示，這款在亞馬遜上評分最高的健走杖，為每日的步行活動帶來額外好處，尤其適合初次嘗試這項運動的人。

多數購物者表示，這款可折疊且結構堅固的健走杖讓步行更輕鬆、更安全，甚至改善了姿勢，使步行成為更舒適的體驗。例如，多位曾因舊傷或其他健康問題導致行走困難的人表示，TrailBuddy健走杖是他們得以自信完成獨立步行與健康目標的實惠選擇。

TrailBuddy健走杖採用航空級鋁合金材質，重量不到10盎司，高度可調整至54 英寸，適合多數體型；未完全開展時，可折疊至24.5英寸，或拆卸至僅21英寸，便於收納或攜帶，尤其適合需大量徒步旅行的場合。健走杖上的槓桿鎖可確保足夠牢固，能承受體重，且只需一隻手即可調整高度。

這款健走杖配有三套不同的尖端附件，無論是在崎嶇地形、泥濘小徑上行走，或只是在街道上散步，都能滿足需求。一位購物者表示，在威斯康辛州的冬季使用這款健走杖在冰上與雪地行走，感到非常安全。

TrailBuddy健走杖的另一個簡單而貼心的設計是，吸濕排汗的軟木手柄上都配有護腕帶，提供額外的支撐。

「今年最佳購買」、「物有所值」與「比拐杖好用」是TrailBuddy健走杖用戶的一些評價。其中一人表示，他喜歡這些手杖的運動風格設計，它們減輕了他步行的疼痛。他說，他天生腳部有問題，髖部患有骨質疏鬆症，由於體重超重，長距離走路便會感到疼痛；這些手杖減輕了他的腳與髖部承受的重量，讓疼痛減輕許多；此外，感覺走路時全身都在運動，因此效果更好。

另一位消費者表示，他脊椎骨折，走路時需要一些支撐，使用這款健走杖能保持平衡與挺直背走路。他說，健走杖提供了所需的支撐，使他能夠更輕鬆、更安全地進行短距離步行。

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心臟病 亞馬遜 加拿大

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