好市多粉絲推薦 這6項熱門商品別處不常見

倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

倉儲式賣場好市多 （Costco）商品種類繁多，從新鮮蔬果、調理食品到罐頭、冷凍食品，甚至葡萄酒、烈酒、電子產品和家居用品，應有盡有；高品質與大批採購，既方便又省錢，深受顧客喜愛。更值得一提的是，無論是自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）或其他零售商製造的，這裡有許多其他地方不常見到的商品。

食譜 網站All Recipes指出，以下是廣受社群平台Reddit用戶喜愛、推薦，在好市多能輕易買到的優質商品，下次購物時，不妨將它們放入購物車。

1. Crazy Cuisine香橙雞

許多Reddit用戶都稱Crazy Cuisine香橙雞是他們的首選餐點，比其他包括Trader Joe's的都更好吃。這道完全煮熟、外層裹著濃郁橙汁的炸雞塊，採用優質雞胸肉與雞柳混合製成，不含抗生素；可在冷凍食品區找到它，包裝為66 盎司一袋，價格僅約19元。網友socoyankee建議，將雞肉在氣炸鍋中加熱，然後與醬汁拌勻，便可獲得最佳口感。

2. 科克蘭葡萄酒和烈酒

好市多自有品牌科克蘭提供種類繁多的酒精飲料，包括高品質葡萄酒與烈酒，價格實惠，根據品牌和類型有所區別。這些產品比其他商店同類或類似產品的市場價更親民，部分科克蘭酒品甚至來自知名酒莊與蒸餾廠，是預算有限但想品嘗優質或稀有威士忌的理想選擇。名為JNR481的 Reddit用戶特別提到日本頂級威士忌「響」(Hibiki)、「白州」(Hakusho) 與「山崎」(Yamazaki)，並表示，他不確定其他地方是否有售，但好市多的價格令人難以置信。

3. Kasia's馬鈴薯起司餃

好市多冷凍食品區另一值得推薦的商品是Kasia's馬鈴薯起司餃，只需簡單烹飪與準備，便能飽餐一頓。這款波蘭餃子 讓一些人想起家鄉與親人，而複製老奶奶食譜的Kasia's馬鈴薯起司餃，雖已煮熟，但最好採用能讓外皮酥脆的加熱方式。網友greenharibo建議，將它們放在烤箱式氣炸鍋的托盤上，中間翻面一次。這款商品為三包裝，重14盎司，售價約13元。

4. 科克蘭培根

就價格來說，好市多的厚片培根份量無人能敵；儘管食品價格普遍飆升，培根的漲幅尤其驚人，即便如此，科克蘭的4磅培根售價約22元（每磅約5.5元），仍算十分實惠。培根冷凍口感一樣好，可事先分裝成所需的份量，方便日後解凍使用。

5. 宗家府韓式泡菜（Jongga Kimchi）

宗家府韓式泡菜是用途廣泛、快速美味的配菜，根據網友評論與Reddit用戶分享，這款受歡迎商品，每罐52.9 盎司、售價僅9.35元。Reddit用戶 ordinaryflask建議可炒肉絲，或製作泡菜煎餅、炒飯或泡菜鍋；將切碎的泡菜放入鍋中，加入一些水、少許泡菜汁、大蒜與肉片，然後煮沸即可。還有人建議加入豆腐與白米一起煮，營養更均衡。

6. 科克蘭帕馬森起司（Parmigiano Reggiano Cheese）

科克蘭這款起司在Reddit上獲得極高評價，不但擁有頂級品質，每磅售價14-15元，堪稱物超所值。網友Comp625表示，他與妻子曾對科克蘭的帕馬森起司與其他品牌同等產品進行盲測，「科克蘭的無疑是最好的」；它完美融合了堅果風味、奶油質地與堅實口感。其他人也紛紛稱讚科克蘭的菲達（feta）、海岸切達（Coastal Cheddar）與羅馬綿羊（Pecorino Romano）起司，他們認為科克蘭的起司系列都是高品質、口感與性價比的必選商品。