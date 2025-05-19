我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：華爾街若再現拋售美國潮 局勢恐不樂觀

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

好市多粉絲推薦 這6項熱門商品別處不常見

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

倉儲式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，從新鮮蔬果、調理食品到罐頭、冷凍食品，甚至葡萄酒、烈酒、電子產品和家居用品，應有盡有；高品質與大批採購，既方便又省錢，深受顧客喜愛。更值得一提的是，無論是自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）或其他零售商製造的，這裡有許多其他地方不常見到的商品。

食譜網站All Recipes指出，以下是廣受社群平台Reddit用戶喜愛、推薦，在好市多能輕易買到的優質商品，下次購物時，不妨將它們放入購物車。

1. Crazy Cuisine香橙雞

許多Reddit用戶都稱Crazy Cuisine香橙雞是他們的首選餐點，比其他包括Trader Joe's的都更好吃。這道完全煮熟、外層裹著濃郁橙汁的炸雞塊，採用優質雞胸肉與雞柳混合製成，不含抗生素；可在冷凍食品區找到它，包裝為66 盎司一袋，價格僅約19元。網友socoyankee建議，將雞肉在氣炸鍋中加熱，然後與醬汁拌勻，便可獲得最佳口感。

2. 科克蘭葡萄酒和烈酒

好市多自有品牌科克蘭提供種類繁多的酒精飲料，包括高品質葡萄酒與烈酒，價格實惠，根據品牌和類型有所區別。這些產品比其他商店同類或類似產品的市場價更親民，部分科克蘭酒品甚至來自知名酒莊與蒸餾廠，是預算有限但想品嘗優質或稀有威士忌的理想選擇。名為JNR481的 Reddit用戶特別提到日本頂級威士忌「響」(Hibiki)、「白州」(Hakusho) 與「山崎」(Yamazaki)，並表示，他不確定其他地方是否有售，但好市多的價格令人難以置信。

3. Kasia's馬鈴薯起司餃

好市多冷凍食品區另一值得推薦的商品是Kasia's馬鈴薯起司餃，只需簡單烹飪與準備，便能飽餐一頓。這款波蘭餃子讓一些人想起家鄉與親人，而複製老奶奶食譜的Kasia's馬鈴薯起司餃，雖已煮熟，但最好採用能讓外皮酥脆的加熱方式。網友greenharibo建議，將它們放在烤箱式氣炸鍋的托盤上，中間翻面一次。這款商品為三包裝，重14盎司，售價約13元。

4. 科克蘭培根

就價格來說，好市多的厚片培根份量無人能敵；儘管食品價格普遍飆升，培根的漲幅尤其驚人，即便如此，科克蘭的4磅培根售價約22元（每磅約5.5元），仍算十分實惠。培根冷凍口感一樣好，可事先分裝成所需的份量，方便日後解凍使用。

5. 宗家府韓式泡菜（Jongga Kimchi）

宗家府韓式泡菜是用途廣泛、快速美味的配菜，根據網友評論與Reddit用戶分享，這款受歡迎商品，每罐52.9 盎司、售價僅9.35元。Reddit用戶 ordinaryflask建議可炒肉絲，或製作泡菜煎餅、炒飯或泡菜鍋；將切碎的泡菜放入鍋中，加入一些水、少許泡菜汁、大蒜與肉片，然後煮沸即可。還有人建議加入豆腐與白米一起煮，營養更均衡。

6. 科克蘭帕馬森起司（Parmigiano Reggiano Cheese）

科克蘭這款起司在Reddit上獲得極高評價，不但擁有頂級品質，每磅售價14-15元，堪稱物超所值。網友Comp625表示，他與妻子曾對科克蘭的帕馬森起司與其他品牌同等產品進行盲測，「科克蘭的無疑是最好的」；它完美融合了堅果風味、奶油質地與堅實口感。其他人也紛紛稱讚科克蘭的菲達（feta）、海岸切達（Coastal Cheddar）與羅馬綿羊（Pecorino Romano）起司，他們認為科克蘭的起司系列都是高品質、口感與性價比的必選商品。

好市多 食譜 餃子

上一則

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

下一則

社安金恐被扣款…60歲以上積欠學貸 20年增長6倍

延伸閱讀

Reddit瘋傳舊金山埋1萬元寶藏 網友破解地圖竟幾小時內挖出

Reddit瘋傳舊金山埋1萬元寶藏 網友破解地圖竟幾小時內挖出
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制
沃爾瑪推新系列烘焙食品 瞄準對手好市多

沃爾瑪推新系列烘焙食品 瞄準對手好市多
好市多拼盤辦派對好幫手 只能現場預訂不能網路電話點餐

好市多拼盤辦派對好幫手 只能現場預訂不能網路電話點餐

熱門新聞

營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，鮪魚罐頭為高蛋白、低脂，建議瀝油後再食用，避免油脂攝取過多；魚罐頭首選仍為水煮鯖魚罐頭，其鈉含量低，保留原味，營養完整。鮪魚罐頭示意圖。本報資料照片

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

2025-05-12 12:41
麵包。Image by 🌼Christel🌼 from Pixabay

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

2025-05-16 09:48
美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）是喜愛亞洲料理者的熱門選擇。美聯社

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

2025-05-13 09:12
多數人認為房地產與黃金是最佳的長期投資，理財顧問卻認為這種觀念是被誤導了。（美聯社）

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

2025-05-12 09:07
小費指南幫你釐清在各種情境下小費該給誰、給多少才恰當。（美聯社）

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

2025-05-12 14:13
這些含糖早餐穀物片搭配卡通吉祥物曾是超市貨架上的常見商品，但人們日益擔憂其糖分含量對兒童的影響。路透

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

2025-05-15 10:25

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加
「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白

「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白