這款輕巧封口機 杜絕食物浪費又可省錢

Feppo食品袋封口機。圖取自Amazon.com

經濟不景氣之際，一款售價17元的食品袋封口機可以幫助消費者解決包裝開封過要再次密封的問題，讓食物新鮮維持更久，達成不浪費食物的目標。

赫芬頓郵報(Huff Post)報導，2025年第1季，整體經濟進一步出現萎縮，於是日常用品的價格也愈來愈貴。值得慶幸的是，市面上有許多好用小工具能逐步協助你不會因此陷入預算危機的泥淖，其中能幫助你省錢的小物，便是能更妥善地保存與儲存食物的用品，落實「惜物惜福」的理想，這款只要17元的Feppo食品袋封口機便能達到這個目標。

Feppo封口機能快速重新密封開封過的包裝袋，維持食物新鮮，省去辛苦將洋芋片包裝重新捲起或到處找夾子，有了這個裝置，只需數秒的時間就能完全密封包裝袋，簡單又快速。Feppo食品袋封口機最常見的用途是重新密封已打開但尚未吃完的零食包裝，過去你可能得將包裝捲起或用夾子封住袋口，但現在只需幾秒鐘就能重新密封。另外，Feppo食品袋封口機還有3種不同設定，可依照包裝袋的厚度彈性調整。

這款封口機在亞馬遜 (Amazon )獲得了4.2顆星的評價，數百位使用者都給予正面的評價，其中一位用戶甚至表示，它的表現比更大型的專業機型還好，「這款封口機真的超棒。我本來為了eBay上的商品買了一台較大型的封口機，之後又買了這個放在廚房使用。用過之後，我直接把那台大型的封口機退回去了，因為這台表現完美。我試過一般的洋芋片袋、餅乾袋，甚至亞馬遜的氣泡包裝袋。較厚的袋子，我會使用較高的設定，效果非常好，強烈推薦！」

Feppo食品袋封口機只需17元，就能讓你在未來數周內仍可享受新鮮、酥脆的零食。在當前經濟前景不確定之際，這款小物確實是一項必備的理性選擇。