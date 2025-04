有這款無線肉類溫度計 不怕烤出NG牛排

Meater Plus 無線肉類溫度計。圖取自Amazon.com

做出一塊色香味俱全的牛排 ,其實比你想像的要容易;當然,要達到你喜歡熟度的最佳方法,就是檢查溫度,為此,你會需要合適的工具。所以,這款鮮少打折的的高評價Meater Plus 無線肉類溫度計,就很值得你入手一試,而且它目前正在亞馬遜 閃電優惠中。

這款高科技小東西,可以讓你知道準備食物的內部和外部溫度,不用在燒烤、烘烤和烘焙過程中,時時盯著食物的溫度。這款方便小工具的零售定價為100美元,而且並不經常打折。話雖如此,這款溫度計目前提供亞馬遜閃電優惠,價格已降至80元。

這款Meater Plus與其他肉類溫度計最大的不同,就是它可以偵測烹飪中食物的內部溫度以及外部溫度,確保溫度維持在適當的程度。當然,仍有不少人喜歡用老式手指測試方法,來看看肉類是否煮熟了,但為了真的確保煮熟,使用溫度作為衡量標準是最好的選擇。

這款無線溫度計的巧妙之處,就是在於它非常省心,讓你在烹飪肉類時可以進行其他準備工作,不用隨時盯著肉。使用前,記得要先把隨附的AAA電池裝進去,然後將Meater APP與你的手機配對;將探針放入肉中後,你就能夠在APP上讀取溫度,看看你在烹煮的肉類溫度,有多接近目標溫度。如果你得暫時離開,APP還能隨時向你發送提醒,前提是,你得待在165英尺範圍內。

另一個很酷的功能,是它可以讀取高達華氏527度的外部溫度;此外,一次充電即可使用長達 ​24小時,隨附的木質充電器外觀也相當美觀。討厭飯後的清理嗎?這款防水溫度計可用放到洗碗機內清洗,幫你節省時間,而背後的磁吸設計,可以讓你在充電時將溫度計貼在冰箱上,方便取用。

這款溫度計在亞馬遜上,共獲得超過3萬4000名客戶給出的五星好評。

「我買這個給我丈夫作為父親節禮物,」一位消費者分享指出,「它每次都能把肉烤得恰到好處!超級好用⋯最大的問題,是相信它是對的;有時候感覺肉好像並沒有烤熟,但每次烤出來都是完美的5分熟。⋯無論是在烤架上、烤箱裡還是在鐵鍋裡,它都非常值得信賴。」

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.