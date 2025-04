具遮光、冷熱療功效 偏頭痛緩解帽省錢又好用

TheraIce偏頭痛緩解帽。圖取自Amazon.com

無論是經常頭痛、顳顎關節 疼痛或偏頭痛,手邊有個可幫助應付疼痛的物品,都能減輕些痛苦。明尼蘇達州 May診所神經科醫師納拉揚·基森(Narayan Kissoon)指出,偏頭痛特別使人容易感到虛弱,這種大腦感官處理失調可能造成嚴重且虛弱的症狀,應即時向醫師諮詢治療方案。

不過,只要在日常生活中準備一件簡單的物品,就能緩解這個問題。哈芬登郵報報導,一款TheraIce偏頭痛緩解帽,可在臉部與頭部提供冷療,讓身體感到舒適的同時,還能遮住光線、有助放鬆。目前亞馬遜 售價為30元(價格以網站標示為準),若遇上折扣優惠,還可省點錢。

這款造型簡單的帽子可保持冰涼達兩小時,提供持久的舒緩,戴上它有助進入夢鄉。彈性材質,能緊貼頭部和臉部,消除疼痛、壓力與不適感。一位購物者說,他甚至用它來緩解宿醉。

這款可重複使用的冷療帽充滿柔軟的凝膠,有助舒緩頭部疼痛與眼睛浮腫;如果需要熱敷,也能兩用。

這款方便小物雖無法阻止疼痛發生,但可有助減輕症狀,甚至提供些舒適感;趁早準備一個,在下次需要時,會慶幸有備無患。

署名哈德曼(J. Hardman)的消費者表示,他一輩子飽受偏頭痛折磨,這頂帽子很好,可以完全包覆後腦。他已經使用多年,這款延伸整個頭部的冷療效果十分清爽,「高度推薦」。

一位自稱摩根(Morgan)的購物者說,這款商品做工精細,戴上十分舒適,不需放冰箱,摸起來就很清涼;無論以何種姿勢移動頭部或睡覺,都不會滑落,並提供恰到好處的壓力。他表示,對減輕頭痛來說,壓力與黑暗的環境很有幫助;即使只是想要阻擋外界光線,這也是很棒的選擇。

還有一位消費者約瑟夫·沃克(Joseph Walker)說,這款緩解帽出乎他意外的有效,只要一頭痛,他就會戴上它,立刻就能感到緊繃情緒一掃而空。

