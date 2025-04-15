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具遮光、冷熱療功效 偏頭痛緩解帽省錢又好用

編譯周靜芝/即時報導
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TheraIce偏頭痛緩解帽。圖取自Amazon.com
TheraIce偏頭痛緩解帽。圖取自Amazon.com

無論是經常頭痛、顳顎關節疼痛或偏頭痛，手邊有個可幫助應付疼痛的物品，都能減輕些痛苦。明尼蘇達州May診所神經科醫師納拉揚·基森（Narayan Kissoon）指出，偏頭痛特別使人容易感到虛弱，這種大腦感官處理失調可能造成嚴重且虛弱的症狀，應即時向醫師諮詢治療方案。

不過，只要在日常生活中準備一件簡單的物品，就能緩解這個問題。哈芬登郵報報導，一款TheraIce偏頭痛緩解帽，可在臉部與頭部提供冷療，讓身體感到舒適的同時，還能遮住光線、有助放鬆。目前亞馬遜售價為30元（價格以網站標示為準），若遇上折扣優惠，還可省點錢。

這款造型簡單的帽子可保持冰涼達兩小時，提供持久的舒緩，戴上它有助進入夢鄉。彈性材質，能緊貼頭部和臉部，消除疼痛、壓力與不適感。一位購物者說，他甚至用它來緩解宿醉。

這款可重複使用的冷療帽充滿柔軟的凝膠，有助舒緩頭部疼痛與眼睛浮腫；如果需要熱敷，也能兩用。

這款方便小物雖無法阻止疼痛發生，但可有助減輕症狀，甚至提供些舒適感；趁早準備一個，在下次需要時，會慶幸有備無患。

署名哈德曼（J. Hardman）的消費者表示，他一輩子飽受偏頭痛折磨，這頂帽子很好，可以完全包覆後腦。他已經使用多年，這款延伸整個頭部的冷療效果十分清爽，「高度推薦」。

一位自稱摩根（Morgan）的購物者說，這款商品做工精細，戴上十分舒適，不需放冰箱，摸起來就很清涼；無論以何種姿勢移動頭部或睡覺，都不會滑落，並提供恰到好處的壓力。他表示，對減輕頭痛來說，壓力與黑暗的環境很有幫助；即使只是想要阻擋外界光線，這也是很棒的選擇。

還有一位消費者約瑟夫·沃克（Joseph Walker）說，這款緩解帽出乎他意外的有效，只要一頭痛，他就會戴上它，立刻就能感到緊繃情緒一掃而空。

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