這款抗疲勞廚房踏墊 讓雙腳如置身天堂

Mattitude Kitchen Mat。圖取自Amazon.com

自己在家下廚最衛生安心，也最能控制口味，有益健康，但是煞費功夫，而且從備料、烹煮一直到洗碗，在廚房一連串工作幾乎都必須站著，可能會損傷肢體，即使只在堅硬地板直立一小時，也會對身體造成壓力；疲勞廚房墊Mattitude Kitchen Mat可有效解決這個問題，廚房工作不再令人生畏。

在廚房做事確實不簡單，有人提出一個沈悶公式：切菜 + 做飯 + 洗滌 + 打掃的時間 = 腳 + 腿 + 臀部 + 背部疼痛的時間，Mattitude Kitchen Mat提供經濟實惠的解決方案，在亞馬遜 (Amazon)很暢銷，兩件裝最便宜的黑色款僅 25元，灰色、藍色各31元、34元。

一組二個墊子尺寸不同，平均每一墊子價格只略高於10元；除了人們在廚房站著工作時可確保舒適，家裡寵物 狗狗疲憊時站在墊子上也很棒。

黑色墊價格最低，快速售出。不僅站在上面很舒服，而且美觀。

亞馬遜成千上萬的購物者表示，這款防滑、抗疲勞的廚房墊值得購買；一組二個墊子尺寸各是17.3 x 47吋、以及 17.3x29吋，墊子厚度0.4吋。

Mattitude廚房墊另有0.47吋厚的選擇，單價略高，有藍色、黑色和灰色各39元。

這款踏墊不論厚度如何，都採時尚的幾何圖案設計，非常適合放在工藝室、車庫、洗衣房、站立式辦公桌或收銀台，人們長時間站立，疲勞可得到緩解。

在亞馬遜，Mattitude抗疲勞廚房墊獲得1萬3000多個五星級評價，已成熱門產品。

一名顧客分享說，墊子厚度令人驚訝；之前用過很多墊子，多半幾天內就失去彈性和舒適度，Mattitude墊子減輕了站在瓷磚上腰部的酸痛，還可在洗碗時，有安全的地方讓1歲孩子坐在廚房玩耍。

另一顧客稱讚說，襯墊和材質都很棒，而且易於清潔又美觀好看，厚度恰到好處，可緩解站在水槽和爐灶前的疼痛。

還有人說太喜歡這款墊子了；因為患關節 炎，在水槽和爐灶前站著時會疼痛，這款墊子減輕壓力，腳感覺很舒服，像在天堂裡一樣。

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