這款抗疲勞廚房踏墊 讓雙腳如置身天堂

自己在家下廚最衛生安心,也最能控制口味,有益健康,但是煞費功夫,而且從備料、烹煮一直到洗碗,在廚房一連串工作幾乎都必須站著,可能會損傷肢體,即使只在堅硬地板直立一小時,也會對身體造成壓力;疲勞廚房墊Mattitude Kitchen Mat可有效解決這個問題,廚房工作不再令人生畏。

在廚房做事確實不簡單,有人提出一個沈悶公式:切菜 + 做飯 + 洗滌 + 打掃的時間 = 腳 + 腿 + 臀部 + 背部疼痛的時間,Mattitude Kitchen Mat提供經濟實惠的解決方案,在亞馬遜 (Amazon)很暢銷,兩件裝最便宜的黑色款僅 25元,灰色、藍色各31元、34元。

一組二個墊子尺寸不同,平均每一墊子價格只略高於10元;除了人們在廚房站著工作時可確保舒適,家裡寵物 狗狗疲憊時站在墊子上也很棒。

黑色墊價格最低,快速售出。不僅站在上面很舒服,而且美觀。

亞馬遜成千上萬的購物者表示,這款防滑、抗疲勞的廚房墊值得購買;一組二個墊子尺寸各是17.3 x 47吋、以及 17.3x29吋,墊子厚度0.4吋。

Mattitude廚房墊另有0.47吋厚的選擇,單價略高,有藍色、黑色和灰色各39元。

這款踏墊不論厚度如何,都採時尚的幾何圖案設計,非常適合放在工藝室、車庫、洗衣房、站立式辦公桌或收銀台,人們長時間站立,疲勞可得到緩解。

在亞馬遜,Mattitude抗疲勞廚房墊獲得1萬3000多個五星級評價,已成熱門產品。

一名顧客分享說,墊子厚度令人驚訝;之前用過很多墊子,多半幾天內就失去彈性和舒適度,Mattitude墊子減輕了站在瓷磚上腰部的酸痛,還可在洗碗時,有安全的地方讓1歲孩子坐在廚房玩耍。

另一顧客稱讚說,襯墊和材質都很棒,而且易於清潔又美觀好看,厚度恰到好處,可緩解站在水槽和爐灶前的疼痛。

還有人說太喜歡這款墊子了;因為患關節 炎,在水槽和爐灶前站著時會疼痛,這款墊子減輕壓力,腳感覺很舒服,像在天堂裡一樣。

