「欲望城市」女主角穿過王薇薇婚紗 舊貨店19元販售

Goodwill商店。美聯社

沒有什麼比在二手商店(thrift store)撿便宜時撿到好東西，更令人開心了！美國就有一位女子，在當地的Goodwill商店掏寶時，挖到了一件電視影集紀念品。

艾許莉．卡諾(Ashley Cano)經常會去二手商店尋寶，然後在二手平台Poshmark上出售；她日前分享了一個很驚人的發現，那就是經典影集「慾望城市」(Sex and the City)女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)中穿過的婚紗禮服。

「真的是王薇薇(Vera Wang)，」她難以置信的表示，並在一個20秒的TikTok 短影片中，展示出這件經典知名禮服。

「我不敢相信我在Goodwill以18.99元的價格，買下了這件洋裝，」卡諾激動地說到，並秀出了這件禮服的標籤。

她在影片標題中寫說，當她看到這件衣服時，「根本不敢相信」自己的眼睛。

「可是我擔心這超出了我能承擔的能力範圍，它太大、太重了。」她補充說道，「而且我不知道該如何以最好的方式販售它。」

這件禮服是由王薇薇所設計的Eleanor婚紗，採用無肩帶緊身胸衣和A字形長裙設計，裙身佈滿了薄紗和羽毛花刺繡裝飾，由莎拉潔西卡派克在影集「慾望城市」中所飾演的凱莉．布雷蕭(Carrie Bradshaw)為「時尚」(Vogue)雜誌拍攝婚紗照時所穿的。

據轉售婚紗網站，這件禮服的零售價約為7000元。卡諾並沒有具體說明，她是在哪家Goodwill商店裡挖到這件禮服的。

有些網友針對可以在哪裡販售這件經典婚紗禮服提出建議，其他人則是直接慫恿卡諾直接穿看看。

一名網友寫到：「天啊，別賣掉！我會穿著這件禮服去超市、去買甜甜圈！這超經典的啊！」

另一名網友則讚歎道：「這可是我2008年的夢想禮服，我到現在還念念不忘。lol」

「我在樣品銷售會上買了一件婚紗，但最後沒有穿到，於是在The Real Real上賣掉，且馬上就賣掉了，」另一名網友建議說道。

「你可以轉賣出數千元的價格，」另一位同意表示。