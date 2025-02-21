這款輕巧電動開罐器 拯救了無數人手腕
在家下廚有時會使用罐頭食材，需要開罐器，許多傳統開罐器不易操作，不僅費力易刮傷手，一不小心還會讓罐裡的湯汁溢出、沾得滿手都是；幸好，隨著科技發展，開罐器變聰明了，Kitchen Mama電動開罐器會在罐蓋上沿著邊緣切割，輕鬆完成開罐任務。
雅虎生活網站 (Yahoo Life)撰稿人貝克(Jessica Becker)分享她的切身經驗。
貝克從來不握球拍打球但卻罹患網球肘(tennis elbow，又稱「肱骨外上髁炎」)， 習慣的手臂發炎不聽使喚時，做任何事情都難上加難，情況特別嚴重時便失去所有力量，開罐頭成了最痛苦的挑戰之一，簡簡單簡的日常任務變成禍根。
貝克的禍根源自於傳統手動開罐器。一開始轉動開罐器時要非常精準而且有力，萬一沒有正確釘緊罐頭、只收緊一半，之後就可能失去控制，後果不堪設想，很可能金槍魚汁溢出沾到手、或者漏到櫃檯上，更糟糕的是，手指被鋸齒狀金屬邊緣劃傷。
就跟許多人一樣，貝克因手動開罐器而深受其害，直到Kitchen Mama電動開罐器，情勢大逆轉。
Kitchen Mama電動開罐器目前是零售網站亞馬遜(Amazon)最暢銷產品，有4萬2000名用戶給予五星評級。
Kitchen Mama品牌的宗旨是為所有使用者製造安全產品，旗下的自動開罐器最初是為了一位因關節炎而難以完成開罐任務的家庭成員而設計。
這款開罐器只需配備四個AA電池，不需插電，不用時放在抽屜即可，不佔空間。而且，單擊按鈕就可開始使用，開罐完成再次按一下便停止，非常安全。
一位評論者說，為一位只有單邊手臂的朋友買了這款開罐器，朋友很喜歡。可輕鬆開罐，只需按一下按鈕就可自動沿著罐頭側面切割，無需費力將切開的蓋子從罐頭中取出。
另一評論者去年6月寫道，一年前購買這款電動開罐器之後便經常使用，已用來打開各種形狀的罐頭，自己用之外，又買一個當聖誕禮物送給親戚。
亞馬遜網站出售的這款開罐器目前單價32.99元，有六色選擇，各是紅、綠、黑、白、銀藍、深藍。
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