這款輕巧電動開罐器 拯救了無數人手腕

Kitchen Mama 電動開罐器。圖取自Amazon.com

在家下廚有時會使用罐頭食材，需要開罐器，許多傳統開罐器不易操作，不僅費力易刮傷手，一不小心還會讓罐裡的湯汁溢出、沾得滿手都是；幸好，隨著科技發展，開罐器變聰明了，Kitchen Mama電動開罐器會在罐蓋上沿著邊緣切割，輕鬆完成開罐任務。

雅虎 生活網站 (Yahoo Life)撰稿人貝克(Jessica Becker)分享她的切身經驗。

貝克從來不握球拍打球但卻罹患網球肘(tennis elbow，又稱「肱骨外上髁炎」)， 習慣的手臂發炎不聽使喚時，做任何事情都難上加難，情況特別嚴重時便失去所有力量，開罐頭成了最痛苦的挑戰之一，簡簡單簡的日常任務變成禍根。

貝克的禍根源自於傳統手動開罐器。一開始轉動開罐器時要非常精準而且有力，萬一沒有正確釘緊罐頭、只收緊一半，之後就可能失去控制，後果不堪設想，很可能金槍魚汁溢出沾到手、或者漏到櫃檯上，更糟糕的是，手指被鋸齒狀金屬邊緣劃傷。

就跟許多人一樣，貝克因手動開罐器而深受其害，直到Kitchen Mama電動開罐器，情勢大逆轉。

Kitchen Mama電動開罐器目前是零售網站亞馬遜 (Amazon)最暢銷產品，有4萬2000名用戶給予五星評級。

Kitchen Mama品牌的宗旨是為所有使用者製造安全產品，旗下的自動開罐器最初是為了一位因關節 炎而難以完成開罐任務的家庭成員而設計。

這款開罐器只需配備四個AA電池，不需插電，不用時放在抽屜即可，不佔空間。而且，單擊按鈕就可開始使用，開罐完成再次按一下便停止，非常安全。

一位評論者說，為一位只有單邊手臂的朋友買了這款開罐器，朋友很喜歡。可輕鬆開罐，只需按一下按鈕就可自動沿著罐頭側面切割，無需費力將切開的蓋子從罐頭中取出。

另一評論者去年6月寫道，一年前購買這款電動開罐器之後便經常使用，已用來打開各種形狀的罐頭，自己用之外，又買一個當聖誕禮物送給親戚。

亞馬遜網站出售的這款開罐器目前單價32.99元，有六色選擇，各是紅、綠、黑、白、銀藍、深藍。