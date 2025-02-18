蛋價高漲另一驚奇…Trader Joe's賣的蛋可孵出小雞

雞蛋孵出小雞。示意圖，非文中的雞蛋。Image by Myriams-Fotos from Pixabay

一位抖音（TikTok）用戶透露，從連鎖超市Trader Joe's 購買的雞蛋 可以孵出小雞，引發網友一陣驚讚。

每日郵報報導，這位署名The California Home的媽媽，在影片中先展示了24天前她在Trader Joe's買的4.49元一盒雞蛋，包裝上印有「受精雞蛋」字樣。

接著她秀出孩子瞪著孵蛋器中的雞蛋，以及21天後冒出的小雞，影片上寫著「幾乎所有的蛋都孵化了」；現在他們有8隻小雞，兒子在草地上時，身邊圍繞著可愛的毛茸茸小雞。

網友Trader Joe's賣能孵出小雞的蛋感到震驚。一人抱怨說，為什麼要賣受精雞蛋？他每個星期都在吃這些東西。另一人表示，她很擔心，因為每周都會在Trader Joe's買同樣的雞蛋，可能不小心吃到受精雞蛋。還有驚慌的網友稱，她一想到這種事就快昏倒，所以一度停止吃雞蛋。

雞舍製造商Backyard Chicken Coops指出，吃受精雞蛋安全無虞，味道也不會有任何差異。

超市賣的盒裝受精雞蛋並非每個都能孵化，因為即使雞蛋成功受精，如果立即冷藏，孵化過程也會停止。

在禽流感 病毒肆掠、導致蛋荒的危機中，在家孵化小雞，對生產雞蛋很有幫助。有興趣的人，可將受精雞蛋放入孵化器中，保持華氏100.5度左右的穩定溫度與濕度，孵化期通常為21天。

美聯社報導，一旦養雞場發現禽流感病毒，雞群整個將被殺滅，以控制病毒傳播。目前，一打雞蛋的成本自2023年夏季以來已增逾一倍，並在去年12月創下近歷史新高的4.15元。

根據農業部的數據顯示，截至上周末，紐約市場上零售商買進的大箱雞蛋批發價上升了39美分，達到每打7.62元。