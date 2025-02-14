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情人節商品擺滿街 布碌崙華男喊：禮盒賣太貴了

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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街邊檔口擺放著琳琅滿目的情人節禮品，宛如粉色花海。(記者顏潔恩╱攝影)
街邊檔口擺放著琳琅滿目的情人節禮品，宛如粉色花海。(記者顏潔恩╱攝影)

2月14日是西方情人節，布碌崙(布魯克林)8大道、班森賀86街的商業大道上，無論是實體店面的店家還是路邊攤販，都看中了情人節的商機，擺賣許多鮮花、巧克力、玩偶、禮籃等商品；盡管送禮表心意是情人節重頭戲，但也有當地華人認為賣家通過此節日作為噱頭抬高商品價格，更傾向於花心思購買合適的禮物，「兼具實用性和誠意。」

14日一早，布碌崙街道上隨處可見攤販擺賣情人節商品，其中以粉色禮籃組合的禮物最為常見；根據禮盒的大小、裡頭物品的多樣性，價格在45元至60元間不等，裡面的物品有各式巧克力、糖果、永生花、小熊玩偶、氣球、甚至是彩妝色盤等，可見這些商品更多是由男士買來討女生歡心的。

在9大道地鐵站外擺攤的一名女子表示，情人節是她一年之中銷量最多的日子之一，也因此在這個節日前夕便會購入大量的產品，自己組裝然後銷售；她也說，今年情人節落在周五，相信很多顧客在下班通勤的路上會過來光顧她的檔口，一些人也會抱著心血來潮，給另一半驚喜的心態購買禮物。

在8大道居住的陳Tiffany表示，從家門口一路走到地鐵站，至少看到四個賣情人節商品的攤位，遠遠看去宛如粉紅花海；不過她坦言這些商品有些小孩子氣、且欠缺新意，自己已經過了喜歡玩偶、甜品的年紀，「而且有點土，好像更適合高中生用來告白的」，她笑著說道。

街邊檔口擺放著琳琅滿目的情人節禮品，宛如粉色花海。(記者顏潔恩╱攝影)
街邊檔口擺放著琳琅滿目的情人節禮品，宛如粉色花海。(記者顏潔恩╱攝影)

在海灣公園路(Bay Parkway)上班的鄭先生則認為，禮盒價格實在定得太高，他湊近觀察了不同種類的禮籃，「那些糖果和巧克力都是零售店可以自己買的，最多也就20、30塊錢，結果包裝一下就要60幾塊了，不值得啊。」

鄭先生還分享看到有趣的一幕，一名外族裔男子手中拿著錢跟賣家討價還價，顧客嘴裡還不停說「我原本都不要的，剛好路過看到而已，再便宜五塊錢我就買」。

鄭先生認為，「臨時抱佛腳」的人才會買這些較為普遍的禮物，他自己送禮則強調實用性，會觀察另一半最近需要什麼，「前幾天女朋友抱怨眼睛乾澀，所以我就買了很多眼膜、眼藥水送她，我們都是比較實際的人，而且提前想好和花心思準備，這樣更有誠意。」

CVS等零售店也不錯過情人節商機，擺賣眾多情人節商品。(記者顏潔恩╱攝影)
CVS等零售店也不錯過情人節商機，擺賣眾多情人節商品。(記者顏潔恩╱攝影)

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