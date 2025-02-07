這款熱療按摩器 搶救3C低頭族酸痛頸部

加熱頸部拉伸器(heated neck stretcher)。圖取自Amazon.com

3C用品非常普及，許多人長時間低頭滑手機、使用電腦，肩膀或下巴緊繃，可能需要使用「加熱頸部拉伸器」(heated neck stretcher)。

消費媒體HuffPost報導，零售網站亞馬遜 (Amazon) 銷售的Upalled品牌加熱頸部拉伸器頗受好評。評論者說，勁部拉伸器這樣的小工具有助於緩解頸部、背部甚至下巴的疼痛，結合熱療、指壓按摩以及最重要的頸椎牽引功效，在家就可進行頸部拉伸治療。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)也提到，這類治療或頸部伸展有助於減輕頸部、背部、肩部和下巴的疼痛、僵硬和緊張，並增強頸椎肌肉靈活性。根據美國神經外科醫師協會(American Association of Neurological Surgeons)定義，「頸椎」是頸部的醫學術語，具體來說，是指貫穿頸部的脊椎前七塊椎骨。

亞馬遜網站所售的這款伸展器呈波浪形，提供頸部牽引力，模仿脊椎的自然曲線，另有六個指壓按摩節點(shiatsu massage nodes)，是日本 數百年歷史的療法，對特定穴位直接施力以緩解肌肉緊張。

這款伸展器提供熱敷療法，更具吸引力，有三種可調溫度，從華氏95度到135度，有助於放鬆肌肉；品牌業者Upalled稱，熱量還有助於促進血液循環，緩解緊張性頭痛，甚至抵抗顳顎關節 疼痛。

這款伸展器可充電、採無線設計，內建電池每次充電可操作2.5小時，每15分鐘自動關閉；評論者表示，在家裡使用很方便，快速加熱而且幾乎可在任何地方使用。採用「自結皮泡沫」(self-skinning foam)材質，超級耐用，內部柔軟有彈性，外部堅固。

評論者E. W.說，這款用品包裹透氣面料，易於清潔，戴在脖子下也很舒服。

評論者倫納德 (Diane Leonard)是藝術家，經常站著畫畫，使用後感覺太棒了，熱量確實有幫助，已感覺到姿勢和頸部有變化，她喜歡在靜坐時使用。有助於改善駝背。

評論者希弗(Joey Shiver)覺得這款頸部拉伸器很舒適，可緩解頸部疼痛，而且價格低廉很超值、電池使用壽命長、構造精良，還會再買。

評論者諾瓦泰克(Team Novatek)說，熱量可立即緩解疼痛，輕盈、舒適、易於使用。

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