這款熱療按摩器 搶救3C低頭族酸痛頸部

加熱頸部拉伸器(heated neck stretcher)。圖取自Amazon.com

3C用品非常普及,許多人長時間低頭滑手機、使用電腦,肩膀或下巴緊繃,可能需要使用「加熱頸部拉伸器」(heated neck stretcher)。

消費媒體HuffPost報導,零售網站亞馬遜 (Amazon) 銷售的Upalled品牌加熱頸部拉伸器頗受好評。評論者說,勁部拉伸器這樣的小工具有助於緩解頸部、背部甚至下巴的疼痛,結合熱療、指壓按摩以及最重要的頸椎牽引功效,在家就可進行頸部拉伸治療。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)也提到,這類治療或頸部伸展有助於減輕頸部、背部、肩部和下巴的疼痛、僵硬和緊張,並增強頸椎肌肉靈活性。根據美國神經外科醫師協會(American Association of Neurological Surgeons)定義,「頸椎」是頸部的醫學術語,具體來說,是指貫穿頸部的脊椎前七塊椎骨。

亞馬遜網站所售的這款伸展器呈波浪形,提供頸部牽引力,模仿脊椎的自然曲線,另有六個指壓按摩節點(shiatsu massage nodes),是日本 數百年歷史的療法,對特定穴位直接施力以緩解肌肉緊張。

這款伸展器提供熱敷療法,更具吸引力,有三種可調溫度,從華氏95度到135度,有助於放鬆肌肉;品牌業者Upalled稱,熱量還有助於促進血液循環,緩解緊張性頭痛,甚至抵抗顳顎關節 疼痛。

這款伸展器可充電、採無線設計,內建電池每次充電可操作2.5小時,每15分鐘自動關閉;評論者表示,在家裡使用很方便,快速加熱而且幾乎可在任何地方使用。採用「自結皮泡沫」(self-skinning foam)材質,超級耐用,內部柔軟有彈性,外部堅固。

評論者E. W.說,這款用品包裹透氣面料,易於清潔,戴在脖子下也很舒服。

評論者倫納德 (Diane Leonard)是藝術家,經常站著畫畫,使用後感覺太棒了,熱量確實有幫助,已感覺到姿勢和頸部有變化,她喜歡在靜坐時使用。有助於改善駝背。

評論者希弗(Joey Shiver)覺得這款頸部拉伸器很舒適,可緩解頸部疼痛,而且價格低廉很超值、電池使用壽命長、構造精良,還會再買。

評論者諾瓦泰克(Team Novatek)說,熱量可立即緩解疼痛,輕盈、舒適、易於使用。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.