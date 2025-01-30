促進頭髮增生、有彈性 這款10元護髮油很超值

護髮油Wild Growth Hair Oil。圖取自Amazon.com

許多民眾有容易掉髮或頭髮分叉的困擾，不惜花費大筆金錢以追求一頭濃密秀髮，如今市面上出現一款護髮油，具有促進頭髮生長、改善髮質的效果，而且物美價廉，一瓶售價最低10元，獲得許多消費者高度推崇。

電商 平台亞馬遜 (Amazon)販售的護髮油Wild Growth Hair Oil，使用椰子油、橄欖油、荷荷芭油、南瓜籽油等多種植物油以及其他天然成分混合製成，號稱可以促進頭髮健康，加速頭髮濃密生長。

其中椰子油有助於滋潤頭髮並修復頭髮分叉(與荷荷芭油相同)，讓新長出來的頭髮保持水潤健康；有證據顯示，在頭髮上塗抹橄欖油有助於刺激頭髮生長，包括強化毛囊；至於南瓜籽油並非只適用於秋季食譜 ，還有研究發現，這種成分可以促進頭髮生長。

Wild Growth除了讓頭髮長得更長、更強壯，還具有軟化髮質、避免頭髮打結的效果，可大幅減少使用吹風機吹乾頭髮的時間，減少美髮造型過程對頭髮造成的損傷。

Wild Growth銷售至今，累計獲得逾2萬4000名消費者給予五顆星最高評價，有網友盛讚Wild Growth護髮效果貨真價實：「天哪，這是我買過的最好的產品之一，我很認真期望長出頭髮，它可以幫助頭髮生長、增加密度，使用這種護髮油後，連落髮處也不禿了。」

其中還有網友表示：「因為我頭髮掉光，才決定購買這款產品，期望歷經六年漂白與染髮的我，能夠重新恢復頭髮生長。」結果竟然獲得意想不到的效果：「我的頭髮不僅瘋狂生長(讓我很高興)，而且感覺比我印象中更加蓬鬆、健康。」

還有一位消費者也坦言：「我是個65歲的女性，但還是要染髮，對我而言實在太糟糕。」並補充道：「我的頭髮乾燥捲曲，我用過各種護髮油，但沒有一種像Wild Growth一樣有效，現在我的頭髮看起來『更加年輕』。」

另外一位愛用者也大讚：「這款產品太棒了！我的頭有部分頭皮會非常癢且乾燥，用過這款產品後讓我感覺改善許多，它還會刺激我太陽穴落髮處的頭髮生長，從現在起它將成為我的頭髮主食。」