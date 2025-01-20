調查揭露：目標、沃爾瑪、全食這些「健康」食品不健康

來自目標百貨的桂格即食蘋果肉桂燕麥，獲得99的高分。相反的，沃爾瑪的有機桂格燕麥僅6分，100克的份量中含2.5克糖，且成分只有100%天然全穀桂格優質燕麥，沒有任何添加物。美聯社

一份來自TrueFood科技網站的報告揭露了所謂的「健康」食品賣場商品及其有害成分。每日郵報報導，研究人員建立了同類型中最大的資料庫，對目標百貨 （Target）、沃爾瑪 （Walmart）與全食（Whole Foods）的42類商品進行評比，根據加工程度、卡路里與糖分，以100為滿分，分數越高代表對健康越不利。

這份新的數據揭露了許多令人驚訝的食物和飲料，例如看似健康的沙拉、果汁、什錦果仁與燕麥片，得分卻和一些糖果、甜點一樣差，甚至更糟。

其中最令人意外的是全食的沙拉，這款自有品牌的沙拉，含有球芽甘藍、羽衣甘藍和帕馬森起司，得分為93。因為配料包括葵花籽油、芥花籽油，這兩種油都與較高的結腸癌風險有關；此外，每100克還含有194卡路里。

作為全食沙拉的健康替代品，該研究建議了多種選擇，包括全食的有機沙拉套餐，每100克僅含29卡路里，以及零糖雞肉沙拉；這兩項商品的分數各為1分與15分。

其次是來自目標百貨的桂格即食蘋果肉桂燕麥，獲得99的高分。資料顯示，一份100克的燕麥所含的糖幾乎等同兩顆Reese's牛奶巧克力花生醬（22克），都是25.6克。杯裝的這款早餐也有372卡路里，還有8種添加物。

相反的，沃爾瑪的有機桂格燕麥僅6分，100克的份量中含2.5克糖，且成分只有100%天然全穀桂格優質燕麥，沒有任何添加物。

這份報告中，許多袋裝麵包的評價也不佳，其中沃爾瑪的Pepperidge Farm的蜂蜜全麥吐司被認為是最不健康的麵包之一；它含有丙酸鈣，這是一種用來延長保存期限的食品添加劑。這種防腐劑可能致癌 ，如經常食用，也會造成某些兒童的易怒、不安與睡眠障礙。此外，每兩片的含糖量為5克，熱量超過140卡路里。

而來自全食的七種穀物麵包，得到令人印象深刻的1分；同等份量的這款麵包只有約11卡路里和0.6克糖。

在飲料方面，低糖飲料的表現最差。沃爾瑪的一罐草莓與檸檬口味的V8 Diet能量果汁飲料得到99分，其中含有包括人工甜味劑三氯蔗糖（sucralose）的9種添加劑；三氯蔗糖被認為有潛在的致癌風險，這與其廣告中宣稱的健康形成強烈對比。

此外，沃爾瑪的自有品牌「Great Value」低糖蔓越莓果汁因營養價值不佳而獲得最高分100，其中含有包括三氯蔗糖在內的五種添加物。目標百貨的一瓶有機蘋果汁也同樣糟糕，得到99分；一杯含有25克糖，幾乎是女性一天的建議攝取量。

被評為最健康的果汁之一，是全食的西洋菜汁，得到1分；一杯含有12卡路里、0.8克糖，唯一列出的添加物是檸檬汁。

研究人員表示，如果某種食品含有在家烹飪時不會使用的成分，例如名稱冗長的添加劑與穩定劑，那麼很可能就是超級加工食品。例如熱門飲料Mountain Dew就是超加工食品，它的營養價值幾乎是零；許多品牌的多穀麵包也是超加工食品，儘管它們含有纖維、維他命甚至一些蛋白質。