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好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

編譯周靜芝 / 即時報導
鹽。示意圖。Image by Marek from Pixabay
鹽。示意圖。Image by Marek from Pixabay

由於在食用鹽中發現「異物」，三個州已對此發出健康警告。

每日郵報報導，食品藥物管理局（FDA）日前表示，攝取受污染的鹽，可能會對健康造成不良後果。據FDA的資料，約有14.8萬磅（67.08公噸）受污染的鹽流至緬因州、印第安納州與威斯康辛州。

倉儲式大賣場好市多（Costco）所售的多種鹽類產品，因金屬污染而宣布召回。該公司表示，持有受影響產品的消費者請勿食用，可退回好市多，並取得全額退款。

生產該批食鹽的康帕斯（Compass）礦業公司表示，已通知所有客戶，召回這批銷售的產品。

上個月，在加拿大好市多銷售的Sifto品牌Hy·Grade鹽，因含有金屬微粒而被召回。加拿大食品檢驗局（CFIA）持續追蹤這些受污染的鹽沿著產業供應流至其他地方。

CFIA的調查發現，一般消費者使用的小包裝食品鹽也受到污染，可能影響至美國各州。有疑慮的消費者可瀏覽FDA、CFIA、Compass Minerals網站瞭解詳情。

雖然最初的召回行動中，並沒有說明在該公司的散裝食用鹽中發現了什麼「非有機、異物」，但使用這些鹽的Wonder麵包在後來的召回行動中，確定污染物為工業金屬。

康帕斯發言人在回應媒體詢問時強調，目前尚未收到因金屬污染而導致民眾健康受損的報告。

研磨食品中的金屬污染已成為整個行業的主要問題，今年8月，肉桂被發現含有與癌症有關的有毒金屬鉛，成為美國召回最多的食品之一。

官方警告說，鉛的攝取量並沒有安全標準，但與兒童的行為、成長問題和學習困難有關，過去一年已有數百人因鉛化合物而生病。而對於成人，FDA和疾病管制與預防中心（CDC）等衛生機構已將這種金屬歸類為可能的致癌物。

短期接觸鉛會導致包括頭痛、腹痛、嘔吐和貧血等症狀，長期接觸則可能導致如嗜睡、體重下降、便秘和呼吸困難等其他症狀。

FDA 好市多 加拿大

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