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只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

世界新聞網／輯
許多人逛好市多經常衍生出預想外的花費。(美聯社)
許多人逛好市多經常衍生出預想外的花費。(美聯社)

好市多以商品豐富度高聞名，加上販售價格又都相當實惠，因此擁有大批粉絲。有網友笑稱，只是去一趟好市多買個雞蛋與牛奶，想不到順手又拿了幾個商品後，總價竟高達480元(加幣，下同，約337美元)。有人建議，進好市多前要不斷在心中默念「邪惡的資本家都是騙錢的」才能完美守住荷包。

一名華人網友在小紅書貼文表示，他近日到加拿大的好市多消費，原打算只買雞蛋、牛奶，想不到一路順手拿了幾樣單價不超過40元的商品，最後結帳總價竟高達480元。他也曬出當日消費明細，包括電池、褲子、肥皂、手套等雜物，總共買了22種商品，他無奈感嘆「終於明白什麼叫20+15+30=500了，來Costco一趟說好了買完蛋奶就走，一路拿了幾個不超過四十塊的東西，結完帳480元」。

其他人留言「啥都不看，只買自己需要的，定個鬧鐘，多久必須出來。然後就默念，邪惡的資本家，都是騙錢的」、「我家通常只派老公去，如果兩個人去等於double kill，沒300元出不來」、「真是去退6元的短褲又配貨200元」。

還有人說「感覺Costco真的挺消費主義陷阱，批量一起買，單價是便宜，但根本吃不完用不完，然後過期扔掉一半」、「我家隊友明明想好去買牛奶，結果我配貨了幾根金條，第二天又經過Costco，臨時起意想去買包蟹腳，結果又配了幾根金條，就因為賣金條的跟他說，買金條Costco還可以回現」。

好市多 Costco 牛奶

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