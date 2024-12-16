好市多瑪芬調整口味、包裝 粉絲：新不如舊

好市多（Costco）。(美聯社)

好市多 (Costco)傳出推出新口味及包裝的瑪芬，不過，許多消費者在社群網站上留言，還是以前的瑪芬好吃。

據福斯新聞報導，在Reddit上的好市多用戶群組稍早在討論，好市多目前正調整旗下烘焙食品，包括受歡迎的瑪芬產品。今年初，好市多推出了檸檬覆盆子與奶油胡桃口味的瑪芬並採一盒8顆方式銷售，大小也比其他瑪芬小。一名在Reddit自稱是好市多德州 分店的烘焙員工表示，該分店已經開始銷售新的瑪芬，比其他大顆的瑪芬口感層次上有所提升。她還表示，除了檸檬覆盆子和奶油胡桃口味外，還有兩種新口味，包括三重巧克力以及藍莓奶油，將取代香蕉核桃 、蘋果酥皮、香草巧克力塊和杏仁罌粟籽瑪芬。

該名Reddit用戶還表示，與之前消費者必須購買兩盒瑪芬有所不同，新款瑪芬現在可以單獨購買，每盒售價6.99元，而且新款瑪芬正在德州地區測試，如果成功將推廣到其他地區。她還說，新口味的瑪芬「非常好吃」。另一名Reddit用戶則分享了一張好市多新瑪芬口味照片，其中包括肉桂片而非奶油胡桃，顯示不同分店銷售的口味可能有所不同。

好市多曾以9.99元的價格售賣6顆一組盒的較大顆瑪芬，並開放讓顧客混搭不同口味。不過，從用戶分享的照片顯示，隨著新瑪芬的價格調整為6.99元一盒8顆，混合搭配的選項已經取消了。對此，許多Reddit用戶對於好市多調整瑪芬包裝與口味表示不太滿意。

Reddit用戶「GenkiLawyer」幾天前吃過巧克力口味的瑪芬後表示，「依我看，舊款巧克力瑪芬更好吃，而且幾年前的更是好上加好。新味道還不錯。新款的也很容易碎。」另一名Reddit用戶也認同寫道，「(新的)太乾了！舊款瑪芬有水氣又美味。新的就像是放久了，還有一股奇怪的餘味。」Reddit用戶「kailswhales」則表示，他起初對這次的8顆裝設計非常期待，因為「我們吃不完12顆就壞了，但客觀來說，這次的瑪芬更糟糕。」另一位Reddit用戶則更直言寫道說，「舊的好吃多了。」