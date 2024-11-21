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搶便宜…送菜上門的「藍圍裙」 黑五前促銷打5折

編譯周靜芝 / 即時報導
在黑色星期五前，「藍圍裙」（Blue Apron）全部100多種餐點，都可在新訂購的前四周享有半價優惠，並且免運費。美聯社
在黑色星期五前，「藍圍裙」（Blue Apron）全部100多種餐點，都可在新訂購的前四周享有半價優惠，並且免運費。美聯社

新的一年即將來臨，許多人會期待能改善飲食習慣，但這個願望往往因難以持續半途而廢。雅虎生活（Yahoo Life）網站指出，解決方法之一是借助送菜上門的電商「藍圍裙」（Blue Apron），為2025年的健康飲食設定較實際的目標。現在有個好消息是，在黑色星期五前，該品牌的全部100多種餐點，都可在新訂購的前四周享有半價優惠，並且免運費。

「藍圍裙」成立宗旨是讓忙碌、不擅廚藝者也能輕鬆在家烹飪，他們將所有預先量好的食材與食譜放入紙箱、送貨上門，讓客戶可快速簡單地烹調出一頓美食；甚至提供由營養師設計的健康餐點，例如火雞肉墨西哥捲餅、咖哩蝦烏龍麵、中東Za’atar烤雞與牛肉石鍋拌飯，為晚餐增添更繽紛的選項。

畢業於法國廚藝學院的雅虎生活編輯舒薇茲爾（Lisa Schweitzer）最近測試了「藍圍裙」的配送服務，並收集其他消費者與營養專家的意見；結果認為，「藍圍裙」是最能節省時間的產品，且最適合「廚房小白」。

舒薇茲爾說，「藍圍裙」提供的食材，讓煮晚餐成為一件愉快的事，不會再有壓力。她很喜歡簡單又清楚的食譜指示，可更快地將晚餐端上桌。

她指出，「藍圍裙」為客戶提供可自訂的體驗，例如可在選擇一周的餐包時，依據飲食需求和份量進行篩選，並指定配送日期；根據新一年的營養目標，甚至可在每餐中增加額外的蛋白質或蔬菜。

「藍圍裙」的五折優惠，讓這項服務更具吸引力，可在第一個月以半價訂購，立即省下一大筆錢。通常兩人、一周四餐的費用為79.92元，外加10.99元運費，平均每份餐9.99元；在此優惠下，同樣的8餐只需36.96元，每份不到5元。

「藍圍裙」的食材份量都經精確估算，一旦愛上這種在家自製晚餐的簡便方法，就不必擔心採購的食材過剩而造成浪費；最重要的是，能讓你堅持新的健康計畫。如果嫌自己下廚太麻煩，「藍圍裙」也提供預煮的調理包，讓新的一年天天都美味。

食譜 雅虎 黑色星期五

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