花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜。Image by マサコ アーント from Pixabay

烹飪網站Simple Recipes美食編輯史波恩（Meghan Splawn）表示，她每周都會採購些預先切好的蔬菜，這個「取巧」方式讓她更容易準備晚餐。她同時指出，預先切好的蔬菜也能減少浪費，因為可以準確地購買一周或特定食譜 所需的份量。史波恩的購物車總會有切成條狀的蔬果、波浪紋的地瓜以及很難切的冬南瓜，但她買得最多的蔬菜莫過於預先切好的花椰菜。以下是史波恩選擇它們的理由。

史波恩表示，或許有人會懷疑她選擇的預先切好的花椰菜，是因為刀工緣故。她說，她選擇花椰菜當晚餐配菜時，代表需做些快速簡單的料理；而預先切好的花椰菜，不只可省略切菜時間，還能避免清理布滿砧板的碎屑。

重要的是，史波恩說，預先切好的花椰菜還能避免浪費。她只買需要的部分，而不用把錢花在通常被當堆肥、甚至丟進垃圾桶的莖部。此外，當冰箱已經很擠時，切好的花椰菜也更不佔空間，方便放入保鮮抽屜。

如何烹煮切好的花椰菜

史波恩最常食用花椰菜的兩種方式是蒸和烤。她說，她喜歡將花椰菜放進微波爐容器中，加入少許水和鹽蒸熟；她每周至少會做一次，搭配簡單的義大利 麵或烤馬鈴薯。

史波恩表示，在用烤箱烤雞腿或香腸當晚餐時，烤花椰菜是最完美的選擇，她的孩子也很喜歡變黃、變脆的花椰菜口感。

切好的花椰菜也很適合用於一鍋煮的菜餚：花椰菜燉牛肉。史波恩說，每年她都會煮幾次花椰菜巧達湯，多做一些放冰箱冷藏。她們全家都愛吃她在假日做的起司焗花椰菜，這個時候，她也會選擇預先切好的花椰菜。