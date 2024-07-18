我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

中共三中全會首度公布：前火箭軍參謀長孫金明涉案

堅固安全方便 Apps2Car手機支架近2萬人說讚

編譯周芳苑／即時報導
免持手機支架Apps2Car。圖取自Amazon.com
免持手機支架Apps2Car。圖取自Amazon.com

開車時用手機非常危險而且可能被開罰單，但是多數人還是難免需要沿途靠手機導航、或者在等紅燈時查看一下手機。市面上最近推出單手設計的免持手機支架Apps2Car，安全又便宜，而且可免吃罰單。

Apps2Car手機支架採用簡單的單手設計，可以輕輕鬆鬆將手機跨放到支架上、也可輕易從支架上取下；更棒的是，配備兩個可調控的側握把和一個底部握把，可以調整跨放手機的空間大小，因此適用各種手機，舉凡蘋果 iPhone 4及以上版本，乃至於三星 (Samsung)Galaxy各式版本都能安穩放置在支架上。

此外，Apps2Car支架最多可調整至360度，開車時適時調整角度可確保手機不遮擋視野。

許多人經常透過 Spotify 等影音串流服務收聽音樂，但有些人還是播放自己收藏的光碟，如果要播放光碟也不成問題，可輕鬆將支架從CD播放器上取下，到達目的地時只需按一下按鈕就可滑出手機。

這個單手設計手機支架推出後大受好評，目前在亞馬遜網站已有1萬9000多名粉絲給予4.3顆星評分。

一位粉絲對支架的強度和耐用性讚不絕口，稱說是非常棒的支架，很堅固，安裝到CD端口後就非常牢固，不會彈跳，自從使用以來，手機從來沒有掉下來過。

另一位購物者高度肯定支架的可調節性；說道，「我討厭黏在擋風玻璃上的那些，因為會擋住視線；這個則不會，成了以手機進行衛星導航的完美位置；如果擔心支架擋住立體聲音響或時鐘，可倒置放入CD播放器，這麼一來就可升降一吋，擰緊螺絲前，向左或向右滑動一點即可。」

亞馬遜 三星 Spotify

上一則

大都會藝術博物館歸還柬埔寨14尊雕像 運抵金邊

延伸閱讀

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富
2024亞馬遜會員日開跑 真的有占到便宜嗎？

2024亞馬遜會員日開跑 真的有占到便宜嗎？
梅西百貨終止激進股東收購談判 融資、溢價難克服

梅西百貨終止激進股東收購談判 融資、溢價難克服
美消費支出新警報：百事警告各所得族群顧客都在「省錢」

美消費支出新警報：百事警告各所得族群顧客都在「省錢」

熱門新聞

示意圖。Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

2024-07-11 14:31
鮭魚。Image by Graciela Sosa from Pixabay

長者增加蛋白質 應多吃這食物

2024-07-11 11:32
退休後靠社安金度日，落腳何處才能舒適生活？（路透）

在這6個城市 社安金最好用

2024-07-16 09:49
72歲的黑井康子 (Yasuko Kuroi) 使用腿部伸展機做訓練。美聯社

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

2024-07-11 10:21
示意圖。Photo by reisetopia on Unsplash

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

2024-07-15 09:48
緬因州著名的「龍蝦夫人」薇吉尼亞·奧利弗(Virginia Oliver，圖)。美聯社

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

2024-07-12 09:12

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃
肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友