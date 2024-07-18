堅固安全方便 Apps2Car手機支架近2萬人說讚

免持手機支架Apps2Car。圖取自Amazon.com

開車時用手機非常危險而且可能被開罰單，但是多數人還是難免需要沿途靠手機導航、或者在等紅燈時查看一下手機。市面上最近推出單手設計的免持手機支架Apps2Car，安全又便宜，而且可免吃罰單。

Apps2Car手機支架採用簡單的單手設計，可以輕輕鬆鬆將手機跨放到支架上、也可輕易從支架上取下；更棒的是，配備兩個可調控的側握把和一個底部握把，可以調整跨放手機的空間大小，因此適用各種手機，舉凡蘋果 iPhone 4及以上版本，乃至於三星 (Samsung)Galaxy各式版本都能安穩放置在支架上。

此外，Apps2Car支架最多可調整至360度，開車時適時調整角度可確保手機不遮擋視野。

許多人經常透過 Spotify 等影音串流服務收聽音樂，但有些人還是播放自己收藏的光碟，如果要播放光碟也不成問題，可輕鬆將支架從CD播放器上取下，到達目的地時只需按一下按鈕就可滑出手機。

這個單手設計手機支架推出後大受好評，目前在亞馬遜 網站已有1萬9000多名粉絲給予4.3顆星評分。

一位粉絲對支架的強度和耐用性讚不絕口，稱說是非常棒的支架，很堅固，安裝到CD端口後就非常牢固，不會彈跳，自從使用以來，手機從來沒有掉下來過。

另一位購物者高度肯定支架的可調節性；說道，「我討厭黏在擋風玻璃上的那些，因為會擋住視線；這個則不會，成了以手機進行衛星導航的完美位置；如果擔心支架擋住立體聲音響或時鐘，可倒置放入CD播放器，這麼一來就可升降一吋，擰緊螺絲前，向左或向右滑動一點即可。」