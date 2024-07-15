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自製冰淇淋美味又衛生 Cuisinart冰淇淋機1.5萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Cuisinart冰淇淋機。圖取自Amazon.com
Cuisinart冰淇淋機。圖取自Amazon.com

炎炎夏日，想要清涼一下的最佳方法是什麼？狂吃冰淇淋就對了。雅虎（Yahoo）生活網站報導，在家自製冰品既有趣又衛生、美味，一款Cuisinart冰淇淋機可在20分鐘內作出三品脫的冰淇淋，現在亞馬遜特價僅售50元（原價70元，以網站標示為準）；擁有它，保證可度過一整個甜蜜的夏天。

這款編號ICE-21P1、容量1.5夸脫的冰淇淋機，不僅能快速做出冰淇淋，且組裝與使用都十分簡便，還附贈食譜，即使廚房小白也能輕鬆上手。使用時將絕緣冰筒安置到底座、攪拌槳放入冰筒中，倒入準備好的材料，將透明蓋子蓋緊，按下開關即可；較麻煩的部分是，在使用前需將冰筒放入冷凍庫至少一個晚上。

無論選擇什麼口味，一旦機器開始運轉，沒等多久就能享受到美味、消暑的冰淇淋。對冰淇淋控來說，或許食譜提供的31種口味還無法得到滿足，可以依據個人喜好或禁忌調出獨家配方；更重要的是，比起市售的產品，可省下不少錢。

許多亞馬遜的購物者愛上這台小巧可愛的冰淇淋機，有超過1.5萬人給予4.6星評價，在留言中可以感受到他們歡樂的情緒。一位祖母開心地表示，她4歲的孫子來看她時，他們一起做冰淇淋，「這實在太有趣了，誰不喜歡冰淇淋呢？」她大推這款冰淇淋機，「它絕對完美」。

另一位冰淇淋愛好者說，她喜歡它的容量只有1.5夸脫，即使這代表吃下的冰淇淋比應該吃的量要多，但可以很快嘗試製作另一批不同口味的冰淇淋；她開玩笑說，這樣下去，「褲子都要變緊了」。

食譜 亞馬遜 雅虎

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